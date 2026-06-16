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16. júna 2026
Top foto dňa (16. jún 2026): Tréner ŠK Slovan Bratislava, protesty Nie G7, Ománsky záliv a návšteva v SAV
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (16. jún 2026): Nový tréner ŠK Slovan Bratislava, protesty Nie G7 vo Švajčiarsku, tankery a nákladné plavidlá v Ománskom zálive, zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja a návšteva ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (16. jún 2026): Nový tréner ŠK Slovan Bratislava, protesty Nie G7 vo Švajčiarsku, tankery a nákladné plavidlá v Ománskom zálive, zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja a návšteva prezidenta SR v SAV.
[photo id="2436673" /]
Top foto dňa (16. jún 2026): Nový tréner ŠK Slovan Bratislava, protesty Nie G7 vo Švajčiarsku, tankery a nákladné plavidlá v Ománskom zálive, zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja a návšteva prezidenta SR v SAV.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (16. jún 2026): Tréner ŠK Slovan Bratislava, protesty Nie G7, Ománsky záliv a návšteva v SAV © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2436673" /]
Top foto dňa (16. jún 2026): Nový tréner ŠK Slovan Bratislava, protesty Nie G7 vo Švajčiarsku, tankery a nákladné plavidlá v Ománskom zálive, zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja a návšteva prezidenta SR v SAV.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-16-jun-2026/">Top foto dňa (16. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (16. jún 2026): Tréner ŠK Slovan Bratislava, protesty Nie G7, Ománsky záliv a návšteva v SAV © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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