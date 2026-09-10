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10. septembra 2026

Ruská FSB zadržala ochrankára britskej ambasády, údajne pracoval pre Ukrajinu


Tagy: britsko-ukrajinské vzťahy Ruská tajná služba Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Moskva obvinila Kyjev z prípravy útoku na britských diplomatov, z ktorého chcel následne obviniť Rusko. Ruská Federálna bezpečnostná služba (



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gettyimages 1159809995 676x451 10.9.2026 (SITA.sk) - Moskva obvinila Kyjev z prípravy útoku na britských diplomatov, z ktorého chcel následne obviniť Rusko.


Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila, že zadržala ruského pracovníka ochranky britského veľvyslanectva v Moskve. FSB tvrdí, že ho Ukrajina naverbovala na získavanie informácií potrebných na prípravu útoku na britského veľvyslanca pod falošnou vlajkou.

Naverboval ho bloger


Podľa FSB muža naverboval ukrajinský bloger spolupracujúci s Ukrajinskou bezpečnostnou službou (SBU).

Jeho úlohou údajne bolo sledovať dianie a osoby na britskom veľvyslanectve a získavať informácie o jeho bezpečnostnom systéme.

Ukrajina potom podľa ruskej tajnej služby „plánovala použiť získané informácie na prípravu a uskutočnenie sabotážnych a teroristických útokov proti šéfovi britskej diplomatickej misie a ďalším diplomatom a následne obviniť ruskú stranu“.

Británia ani Ukrajina na tieto obvinenia bezprostredne nereagovali.

Dlhodobo zlé vzťahy


Londýn patrí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 medzi najbližších spojencov Kyjeva a poskytol Ukrajine vojenskú a finančnú pomoc za miliardy dolárov.

Vzťahy Británie a Ruska však boli napäté už dávno pred vojnou. Výrazne ich poznamenala smrť bývalého ruského agenta Alexandra Litvinenka, ktorého v roku 2006 v Londýne otrávili rádioaktívnym polóniom.

Ďalšiu krízu vyvolal v roku 2018 pokus o otravu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v anglickom Salisbury. Útok nepriamo zapríčinil smrť britskej občianky.

Najnovšie ruské obvinenia prichádzajú deň po tom, ako britská prokuratúra oznámila obvinenie 31-ročného Brita. Muž je podozrivý z kontaktovania predstaviteľa ruskej vojenskej rozviedky GRU.


Zdroj: SITA.sk - Ruská FSB zadržala ochrankára britskej ambasády, údajne pracoval pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: britsko-ukrajinské vzťahy Ruská tajná služba Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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