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10. septembra 2026
Ruská FSB zadržala ochrankára britskej ambasády, údajne pracoval pre Ukrajinu
Moskva obvinila Kyjev z prípravy útoku na britských diplomatov, z ktorého chcel následne obviniť Rusko. Ruská Federálna bezpečnostná služba (
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10.9.2026 (SITA.sk) - Moskva obvinila Kyjev z prípravy útoku na britských diplomatov, z ktorého chcel následne obviniť Rusko.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila, že zadržala ruského pracovníka ochranky britského veľvyslanectva v Moskve. FSB tvrdí, že ho Ukrajina naverbovala na získavanie informácií potrebných na prípravu útoku na britského veľvyslanca pod falošnou vlajkou.
Podľa FSB muža naverboval ukrajinský bloger spolupracujúci s Ukrajinskou bezpečnostnou službou (SBU).
Jeho úlohou údajne bolo sledovať dianie a osoby na britskom veľvyslanectve a získavať informácie o jeho bezpečnostnom systéme.
Ukrajina potom podľa ruskej tajnej služby „plánovala použiť získané informácie na prípravu a uskutočnenie sabotážnych a teroristických útokov proti šéfovi britskej diplomatickej misie a ďalším diplomatom a následne obviniť ruskú stranu“.
Británia ani Ukrajina na tieto obvinenia bezprostredne nereagovali.
Londýn patrí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 medzi najbližších spojencov Kyjeva a poskytol Ukrajine vojenskú a finančnú pomoc za miliardy dolárov.
Vzťahy Británie a Ruska však boli napäté už dávno pred vojnou. Výrazne ich poznamenala smrť bývalého ruského agenta Alexandra Litvinenka, ktorého v roku 2006 v Londýne otrávili rádioaktívnym polóniom.
Ďalšiu krízu vyvolal v roku 2018 pokus o otravu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v anglickom Salisbury. Útok nepriamo zapríčinil smrť britskej občianky.
Najnovšie ruské obvinenia prichádzajú deň po tom, ako britská prokuratúra oznámila obvinenie 31-ročného Brita. Muž je podozrivý z kontaktovania predstaviteľa ruskej vojenskej rozviedky GRU.
Zdroj: SITA.sk - Ruská FSB zadržala ochrankára britskej ambasády, údajne pracoval pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila, že zadržala ruského pracovníka ochranky britského veľvyslanectva v Moskve. FSB tvrdí, že ho Ukrajina naverbovala na získavanie informácií potrebných na prípravu útoku na britského veľvyslanca pod falošnou vlajkou.
Naverboval ho bloger
Podľa FSB muža naverboval ukrajinský bloger spolupracujúci s Ukrajinskou bezpečnostnou službou (SBU).
Jeho úlohou údajne bolo sledovať dianie a osoby na britskom veľvyslanectve a získavať informácie o jeho bezpečnostnom systéme.
Ukrajina potom podľa ruskej tajnej služby „plánovala použiť získané informácie na prípravu a uskutočnenie sabotážnych a teroristických útokov proti šéfovi britskej diplomatickej misie a ďalším diplomatom a následne obviniť ruskú stranu“.
Británia ani Ukrajina na tieto obvinenia bezprostredne nereagovali.
Dlhodobo zlé vzťahy
Londýn patrí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 medzi najbližších spojencov Kyjeva a poskytol Ukrajine vojenskú a finančnú pomoc za miliardy dolárov.
Vzťahy Británie a Ruska však boli napäté už dávno pred vojnou. Výrazne ich poznamenala smrť bývalého ruského agenta Alexandra Litvinenka, ktorého v roku 2006 v Londýne otrávili rádioaktívnym polóniom.
Ďalšiu krízu vyvolal v roku 2018 pokus o otravu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v anglickom Salisbury. Útok nepriamo zapríčinil smrť britskej občianky.
Najnovšie ruské obvinenia prichádzajú deň po tom, ako britská prokuratúra oznámila obvinenie 31-ročného Brita. Muž je podozrivý z kontaktovania predstaviteľa ruskej vojenskej rozviedky GRU.
Zdroj: SITA.sk - Ruská FSB zadržala ochrankára britskej ambasády, údajne pracoval pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
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