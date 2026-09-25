Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 25.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. septembra 2026

Ruská softvérová firma oklamala Tajnú službu Spojených štátov aj Pentagón


Tagy: Americká vláda Ilegálny softvér Ruská tajná služba Rusko-americké vzťahy USSS Tajná služba Spojených štátov

Prokuratúra tvrdí, že firma vystupovala ako americká, hoci ju cez cyperskú spoločnosť ovládali ruskí akcionári. Pentagón, Tajná služba Spojených štátov (



Zdieľať
gettyimages 1264710645 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Prokuratúra tvrdí, že firma vystupovala ako americká, hoci ju cez cyperskú spoločnosť ovládali ruskí akcionári.


Pentagón, Tajná služba Spojených štátov (USSS) a ministerstvo vnútornej bezpečnosti nakúpili za približne dva milióny dolárov softvér od firmy, ktorá podľa prokuratúry zatajovala ruských vlastníkov aj skutočný pôvod svojich produktov, informoval denník The New York Times.

Americko-ruská spolupráca


Federálna prokuratúra obvinila výkonného riaditeľa americkej spoločnosti Oxygen Forensics Leeho Reibera a ruského spoluzakladateľa Olega Davydova zo sprisahania s cieľom spáchať elektronický podvod.

Reibera zadržali v štáte Idaho, Davydova v Londýne pred odletom do Turecka. USA plánujú požiadať o jeho vydanie.

Vyšetrovatelia tvrdia, že od roku 2022 obaja spolu s ďalšími ruskými akcionármi zatajili federálnym úradom, kto firmu skutočne ovláda.

Cyperská schránka


Oxygen Forensics vystupovala ako americká spoločnosť, no podľa vyšetrovateľa ju cez schránkovú firmu na Cypre kontrolovali ruskí vlastníci a samotný softvér vyvíjali programátori v Rusku.

Po zavedení amerických sankcií proti ruským firmám po invázii na Ukrajinu zmizlo Davydovovo meno z firemných dokumentov v USA a ruská Oxygen Software sa premenovala na MKO-Systems.

Ruské bezpečnostné služby


Stanovy americkej firmy následne upravili tak, aby podľa slov jedného z akcionárov „osudové rozhodnutia“ naďalej prijímali v Rusku bez straty amerických obchodných príležitostí.

Ruská spoločnosť pritom medzi svojimi zákazníkmi mala aj ruské bezpečnostné služby a ministerstvá.

Ministerstvo spravodlivosti zdôraznilo, že obžaloba netvrdí, že softvér obsahoval škodlivý kód alebo bol použitý na neoprávnený prístup do vládnych systémov.

Desiatky domén


Úrady však zaistili firemné bankové účty, desiatky internetových domén a digitálnu infraštruktúru spojenú s údajným podvodom.

Prípad podľa odborníkov zároveň odhaľuje bezpečnostné riziká spojené s neprehľadným vlastníctvom súkromných amerických spoločností.

„Tomuto problému treba venovať oveľa väčšiu pozornosť,“ upozornil bývalý predstaviteľ ministerstva financií Alex Zerden.

Zbytočné prekážky


Kauza prichádza krátko po tom, ako ministerstvo financií zastavilo zhromažďovanie údajov o skutočných vlastníkoch súkromných firiem.

Minister financií Scott Bessent krok obhajoval ako „odstránenie zaťažujúcej oznamovacej povinnosti pre milióny podnikateľov dodržiavajúcich zákony bez ohrozenia našej národnej bezpečnosti“.

Systém vznikol na základe zákona o transparentnosti spoločností z roku 2021 a mal pomáhať orgánom činným v trestnom konaní odhaľovať schránkové firmy využívané na pranie peňazí, obchádzanie sankcií či financovanie terorizmu.


Zdroj: SITA.sk - Ruská softvérová firma oklamala Tajnú službu Spojených štátov aj Pentagón © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká vláda Ilegálny softvér Ruská tajná služba Rusko-americké vzťahy USSS Tajná služba Spojených štátov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruský útok na Kyjev zabil 14-ročného chlapca a zranil 14 ľudí
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj: Trump prijal konečné rozhodnutie udeliť Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 