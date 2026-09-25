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25. septembra 2026
Ruská softvérová firma oklamala Tajnú službu Spojených štátov aj Pentagón
Tagy: Americká vláda Ilegálny softvér Ruská tajná služba Rusko-americké vzťahy USSS Tajná služba Spojených štátov
Prokuratúra tvrdí, že firma vystupovala ako americká, hoci ju cez cyperskú spoločnosť ovládali ruskí akcionári. Pentagón, Tajná služba Spojených štátov (
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25.9.2026 (SITA.sk) - Prokuratúra tvrdí, že firma vystupovala ako americká, hoci ju cez cyperskú spoločnosť ovládali ruskí akcionári.
Pentagón, Tajná služba Spojených štátov (USSS) a ministerstvo vnútornej bezpečnosti nakúpili za približne dva milióny dolárov softvér od firmy, ktorá podľa prokuratúry zatajovala ruských vlastníkov aj skutočný pôvod svojich produktov, informoval denník The New York Times.
Federálna prokuratúra obvinila výkonného riaditeľa americkej spoločnosti Oxygen Forensics Leeho Reibera a ruského spoluzakladateľa Olega Davydova zo sprisahania s cieľom spáchať elektronický podvod.
Reibera zadržali v štáte Idaho, Davydova v Londýne pred odletom do Turecka. USA plánujú požiadať o jeho vydanie.
Vyšetrovatelia tvrdia, že od roku 2022 obaja spolu s ďalšími ruskými akcionármi zatajili federálnym úradom, kto firmu skutočne ovláda.
Oxygen Forensics vystupovala ako americká spoločnosť, no podľa vyšetrovateľa ju cez schránkovú firmu na Cypre kontrolovali ruskí vlastníci a samotný softvér vyvíjali programátori v Rusku.
Po zavedení amerických sankcií proti ruským firmám po invázii na Ukrajinu zmizlo Davydovovo meno z firemných dokumentov v USA a ruská Oxygen Software sa premenovala na MKO-Systems.
Stanovy americkej firmy následne upravili tak, aby podľa slov jedného z akcionárov „osudové rozhodnutia“ naďalej prijímali v Rusku bez straty amerických obchodných príležitostí.
Ruská spoločnosť pritom medzi svojimi zákazníkmi mala aj ruské bezpečnostné služby a ministerstvá.
Ministerstvo spravodlivosti zdôraznilo, že obžaloba netvrdí, že softvér obsahoval škodlivý kód alebo bol použitý na neoprávnený prístup do vládnych systémov.
Úrady však zaistili firemné bankové účty, desiatky internetových domén a digitálnu infraštruktúru spojenú s údajným podvodom.
Prípad podľa odborníkov zároveň odhaľuje bezpečnostné riziká spojené s neprehľadným vlastníctvom súkromných amerických spoločností.
„Tomuto problému treba venovať oveľa väčšiu pozornosť,“ upozornil bývalý predstaviteľ ministerstva financií Alex Zerden.
Kauza prichádza krátko po tom, ako ministerstvo financií zastavilo zhromažďovanie údajov o skutočných vlastníkoch súkromných firiem.
Minister financií Scott Bessent krok obhajoval ako „odstránenie zaťažujúcej oznamovacej povinnosti pre milióny podnikateľov dodržiavajúcich zákony bez ohrozenia našej národnej bezpečnosti“.
Systém vznikol na základe zákona o transparentnosti spoločností z roku 2021 a mal pomáhať orgánom činným v trestnom konaní odhaľovať schránkové firmy využívané na pranie peňazí, obchádzanie sankcií či financovanie terorizmu.
Zdroj: SITA.sk - Ruská softvérová firma oklamala Tajnú službu Spojených štátov aj Pentagón © SITA Všetky práva vyhradené.
Pentagón, Tajná služba Spojených štátov (USSS) a ministerstvo vnútornej bezpečnosti nakúpili za približne dva milióny dolárov softvér od firmy, ktorá podľa prokuratúry zatajovala ruských vlastníkov aj skutočný pôvod svojich produktov, informoval denník The New York Times.
Americko-ruská spolupráca
Federálna prokuratúra obvinila výkonného riaditeľa americkej spoločnosti Oxygen Forensics Leeho Reibera a ruského spoluzakladateľa Olega Davydova zo sprisahania s cieľom spáchať elektronický podvod.
Reibera zadržali v štáte Idaho, Davydova v Londýne pred odletom do Turecka. USA plánujú požiadať o jeho vydanie.
Vyšetrovatelia tvrdia, že od roku 2022 obaja spolu s ďalšími ruskými akcionármi zatajili federálnym úradom, kto firmu skutočne ovláda.
Cyperská schránka
Oxygen Forensics vystupovala ako americká spoločnosť, no podľa vyšetrovateľa ju cez schránkovú firmu na Cypre kontrolovali ruskí vlastníci a samotný softvér vyvíjali programátori v Rusku.
Po zavedení amerických sankcií proti ruským firmám po invázii na Ukrajinu zmizlo Davydovovo meno z firemných dokumentov v USA a ruská Oxygen Software sa premenovala na MKO-Systems.
Ruské bezpečnostné služby
Stanovy americkej firmy následne upravili tak, aby podľa slov jedného z akcionárov „osudové rozhodnutia“ naďalej prijímali v Rusku bez straty amerických obchodných príležitostí.
Ruská spoločnosť pritom medzi svojimi zákazníkmi mala aj ruské bezpečnostné služby a ministerstvá.
Ministerstvo spravodlivosti zdôraznilo, že obžaloba netvrdí, že softvér obsahoval škodlivý kód alebo bol použitý na neoprávnený prístup do vládnych systémov.
Desiatky domén
Úrady však zaistili firemné bankové účty, desiatky internetových domén a digitálnu infraštruktúru spojenú s údajným podvodom.
Prípad podľa odborníkov zároveň odhaľuje bezpečnostné riziká spojené s neprehľadným vlastníctvom súkromných amerických spoločností.
„Tomuto problému treba venovať oveľa väčšiu pozornosť,“ upozornil bývalý predstaviteľ ministerstva financií Alex Zerden.
Zbytočné prekážky
Kauza prichádza krátko po tom, ako ministerstvo financií zastavilo zhromažďovanie údajov o skutočných vlastníkoch súkromných firiem.
Minister financií Scott Bessent krok obhajoval ako „odstránenie zaťažujúcej oznamovacej povinnosti pre milióny podnikateľov dodržiavajúcich zákony bez ohrozenia našej národnej bezpečnosti“.
Systém vznikol na základe zákona o transparentnosti spoločností z roku 2021 a mal pomáhať orgánom činným v trestnom konaní odhaľovať schránkové firmy využívané na pranie peňazí, obchádzanie sankcií či financovanie terorizmu.
Zdroj: SITA.sk - Ruská softvérová firma oklamala Tajnú službu Spojených štátov aj Pentagón © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americká vláda Ilegálny softvér Ruská tajná služba Rusko-americké vzťahy USSS Tajná služba Spojených štátov
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