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25. septembra 2026

Zelenskyj: Trump prijal konečné rozhodnutie udeliť Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot


Tagy: Americký prezident Licencia Rakety Patriot Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Trump v júli povedal, že by bolo „celkom fajn“ udeliť Ukrajine licenciu, neskôr však od tohto postoja ustúpil s tým, že Spojené štáty by mali byť pri udeľovaní povolenia Ukrajine „veľmi ...



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un_general_assembly_ukraine_34591 1 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Trump v júli povedal, že by bolo „celkom fajn“ udeliť Ukrajine licenciu, neskôr však od tohto postoja ustúpil s tým, že Spojené štáty by mali byť pri udeľovaní povolenia Ukrajine „veľmi opatrné“.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že americký prezident Donald Trump mu povedal, že umožní Ukrajine vyrábať rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.

Kyjev čelí nedostatku týchto rakiet, ktoré sú jediným prostriedkom schopným spoľahlivo zachytávať balistické rakety, ktorými Rusko útočí na Ukrajinu.

„Počas nášho ostatného stretnutia mi prezident Trump zdôraznil, že áno, prijal konečné rozhodnutie. Ukrajina dostane licencie na výrobu rakiet Patriot,“ uviedol Zelenskyj v hlasovej správe novinárom.

Trump v júli povedal, že by bolo „celkom fajn“ udeliť Ukrajine licenciu, neskôr však od tohto postoja ustúpil s tým, že Spojené štáty by mali byť pri udeľovaní povolenia Ukrajine „veľmi opatrné“. Aj keby Ukrajina licenciu získala, vybudovanie potrebných výrobných kapacít by trvalo viac ako rok a nepokrylo by jej bezprostredné potreby.

Kyjev opätovne vyzval na urýchlenú pomoc pred zimou pre hrozbu ďalšej vlny ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Zelenskyj minulý mesiac uviedol, že Ukrajina potrebuje päť percent amerických striel Patriot, aby zvládla zimu, a desať percent, aby dokázala zničiť všetky balistické rakety, ktoré proti nej Rusko vypúšťa.

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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Trump prijal konečné rozhodnutie udeliť Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Licencia Rakety Patriot Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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