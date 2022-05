Ruská štátna televízia odvysielala kritiku invázie na Ukrajine, bývalý dôstojník opísal realitu

Ukrajina môže vyzbrojiť milión ľudí

Postoj k rozširovaniu NATO pôsobí smiešne

17.5.2022 (Webnoviny.sk) - K zriedkavej verejnej kritike vedenia ruských vojenských operácií na Ukrajine sa odhodlal bývalý popredný ruský dôstojník. Ako referuje spravodajský web CNN, Michail Chodarenok v štátnej televízii zároveň varoval, že situácia sa pre Rusko ešte zhorší.„Nepime ´informačné lieky na upokojenie´ o nejakom morálnom alebo psychologickom kolapse ukrajinských ozbrojených síl,“ povedal plukovník vo výslužbe vo vysielaní ruského Prvého kanála. „Nič z toho sa nepribližuje realite,“ dodal.Po týchto slovách nasledoval nesúhlas zo strany moderátora, na čo Chodarenok odpovedal, že vzhľadom na pomoc od Európy by Ukrajina mohla vyzbrojiť až milión ľudí. „Musíme vidieť túto realitu blízkej budúcnosti a musíme to zvážiť v našich operačných a strategických výpočtoch. Úprimne povedané, situácia sa pre nás bude zhoršovať,“ varoval.Chodarenok taktiež povedal, že postoj Ruska k rozširovaniu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) pôsobí „smiešne“. „Pozrime sa na túto situáciu ako celok z našej celkovej strategickej pozície. Najväčším problémom našej vojenskej a politickej situácie je, že sme v totálnej geopolitickej izolácii. A celý svet je proti nám, aj keď si to nechceme priznať,“ skonštatoval.Chodarenok ešte pred začiatkom invázie varoval, že viesť vojnu na Ukrajine bude ťažšie, ako mnohí predpokladali. „Moskva podceňuje mieru nenávisti v susednej republike, ktorá, ako viete, je najúčinnejšie palivo v ozbrojenom boji. Ruskú armádu na Ukrajine nikto nebude vítať s chlebom, soľou a kvetmi,“ povedal ešte vo februári s tým, že akékoľvek tvrdenia o rýchlom ruskom víťazstve nie sú ničím podložené.