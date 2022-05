Andriuščenko: Rusko pripravuje referendum o pripojení Mariupolu

Moskva pripravuje referendum o pripojení juhoukrajinského mesta Mariupol k Rusku. Uviedol to v sobotu poradca mariupolského starostu Petro Andriuščenko, informuje denník The Guardian.





Po týždňoch ostreľovania a bombardovania je podľa neho v Mariupole len málo obývateľných budov. Je aj veľmi málo potravín a pitnej vody. Niektorí ľudia, ktorí zostali v meste, spolupracujú s ruskými okupačnými silami výmenou za potraviny.Andriuščenko pre noviny The Observer uviedol, že zdroje nachádzajúce sa priamo v Mariupole vyjadrili presvedčenie, že referendum o pripojení zničeného mesta k Rusku sa už - napriek alarmujúcej situácii tamojšieho obyvateľstva - pripravuje.Konanie plebiscitu by podľa neho mohlo byť ohlásené už v priebehu nedele, zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by sa v meste zriaďovali hlasovacie miestnosti."Máme informácie, že ruské úrady pripravujú referendum a mohli by ho vyhlásiť už zajtra, ale nevieme, či sa to naozaj stane. Badať však mnoho prejavov integrácie Mariupolu do ruského systému, čo sa týka vzdelávania a bankovníctva," povedal Andriuščenko.Poradca mariupolského starostu to vyhlásil deň po tom, ako bolo takéto "referendum" ohlásené i v gruzínskom separatistickom regióne Južné Osetsko; malo by sa uskutočniť 17. júla.Rusko sa pokúša dobyť Mariupol od začiatku invázie, ktorá trvá už 80. deň. Väčšinu mesta už dobyli ruskí okupanti, ale zvyšky ukrajinských obrancov - jednotiek špeciálneho určenia Azov, národnej gardy a ďalších zložiek ukrajinských ozbrojených síl - stále odolávajú v podzemí oceliarní Azovstaľ, a to napriek nedostatku munície, jedla, vody a liekov.Títo vojaci, ktorých môže byť až 2000, sa stále odmietajú vzdať ruskej presile, pretože tvrdia, že by ich Rusi v zajatí mučili alebo zabili. Žiadajú však evakuáciu svojich ranených druhov, ktorých je v komplexe približne 600. V súvislosti s tým Ukrajina Rusku navrhla výmenu ranených obrancov Azovstaľu za ruských vojnových zajatcov, k dohode však zatiaľ nedošlo.