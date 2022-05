Vojna s Ruskom skončí podľa ukrajinského generála do konca roka, Putin je veľmi chorý

14.5.2022 (Webnoviny.sk) - Obrat v ruskej vojne na Ukrajine nastane podľa šéfa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyryla Budanova v polovici augusta a do záveru roka sa pravdepodobne skončí. V rozhovore pre televíziu Sky News generálmajor Budanov povedal, že „bod zlomu bude v druhej polovici augusta" a „väčšina aktívnych bojových akcií sa skončí do záveru roka".„Výsledkom bude to, že obnovíme výkon ukrajinskej moci na všetkých našich teritóriách, ktoré sme stratili, vrátane Donbasu a Krymu," dodal. Informuje o tom portál bbc.com.Budanov konštatoval, že prehra Ruska vo vojne povedie k puču proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý je podľa šéfa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby už v pohybe. Zároveň dodal, že Putin je vo „veľmi zlom psychickom a fyzickom stave a je veľmi chorý". Podľa BBC však tieto tvrdenia nie sú podložené.