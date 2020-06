Rúška sú v kostoloch stále povinné, ale povinnú vzdialenosť nahradí šachovnicové sedenie

V platnosti zostáva dišpenz

Púte len do tisíc ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Povinnú vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi v kostoloch nahradí od stredy 3. júna šachovnicové sedenie. Vyplýva to z ďalšej fázy uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktorú v pondelok 1. júna predstavil predseda vlády Igor Matovič ( OĽaNO ).Ako informuje Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na svojej oficiálnej webovej stránke, aj naďalej zostáva pre veriacich a kňazov povinnosť mať v kostoloch rúška. Sväté prijímanie sa aj naďalej bude podávať do ruky.„Keďže však stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a v prikázané sviatky. Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne pracuje na bližšej špecifikácii opatrení, s ich definitívnym znením bude verejnosť oboznámená," priblížila KBS.Biskupi vyzývajú verejnosť, aby tieto obmedzenia brali do úvahy pri plánovaní prvých svätých prijímaní, či udeľovaní sviatosti birmovania.„Tam, kde je to možné a kde sa podarilo uskutočniť dostatočnú prípravu na udelenie sviatosti, je možné slávenie rozdeliť na viacero svätých omší v jeden deň, prípadne na viacero nedieľ," ozrejmila KBS.Doplnila, že pri organizovaní pútnych slávností treba vziať do úvahy, že predpokladaný maximálny limit aj v nasledovných mesiacoch neprekročí tisíc ľudí. „Ak je nemožné limity dodržať, bude potrebné vopred hľadať riešenie alebo zvážiť aj zrušenie púte," dodala konferencia.