Trnku disciplinárne stíhajú pre video s Kočnerom aj pre prepustenie Majského

Videonahrávka s Počiatkom

Prokuratúre šéfoval v rokoch 2004 až 2011

Odvolanie na krajský súd

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Video s podnikateľom Marianom K. ako aj prepustenie podnikateľa Jozefa Majského z väzby sú dôvodom na disciplinárne stíhanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. Uviedol to v utorok pred disciplinárnou komisiou prokuratúry zástupca Generálnej prokuratúry (GP) SR , ktorá stíhanie navrhla.Nahrávka rozhovoru s neskôr viacnásobne stíhaným Marianom K. sa týkala údajného vydierania predstaviteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka pre kauzu Gorila. Návrh na stíhanie konkrétne poukazuje na to, ako sa Dobroslav T. v súvislosti s nahrávkou vyjadril v októbri 2019 pre TV Markíza. Uviedol vtedy, že na nahrávke „môžu byť udalosti, ktoré by mohli byť v reálnom čase stotožnené“.Právna zástupkyňa Dobroslava T. v tejto súvislosti uviedla, že on sám odmieta akékoľvek spájanie jeho osoby s obsahom konverzácie na nahrávke. „Nie je si istý, či sa jedná o jeho hlas,“ povedala s tým, že nahrávka je v zlej kvalite a mohla byť napríklad technicky upravená.„Jeho hlas je pomerne všedný, dá sa jednoduchým spôsobom napodobiť,“ skonštatovala. Dobroslav T. pritom pripustil, že sa s Marianom K. pozná, podľa vlastných slov však nemohol predpokladať, že sa z neho stane trestne stíhaná osoba. „Za posledných päť rokov sa nestretli vôbec,“ uviedla právnička Dobroslava T.Pokiaľ ide o prepustenie podnikateľa Jozefa Majského, v roku 2004 podľa návrhu na stíhanie Dobroslav T. ako generálny prokurátor nepravdivo tvrdil, že ho krajská prokuratúra informovala o tom, že dôvody väzby obvineného pominuli. Na základe toho bol neskôr Majský prepustený. „Toto tvrdenie Dobroslava T. bolo klamstvo,“ skonštatoval navrhovateľ.Návrh na disciplinárne konanie voči Dobroslavovi T. bol podaný v októbri minulého roku pre dva skutky. Bývalého generálneho prokurátora následne 16. januára tohto roku zadržali a obvinili z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Prípad sa týkal videonahrávky, na ktorej vtedajší minister financií za Smer-SD Ján Počiatek žiada vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava T. o pomoc v kauze Tipos.Kauza sa týkala splátky v prepočte zhruba 13 miliónov eur v prospech cyperskej spoločnosti Lemikon, ktorá vyhrala na Najvyššom súde SR spor o ochranné známky so štátnou lotériovou spoločnosťou Tipos . Policajti však následne na pokyn dozorového prokurátora Dobroslava T. prepustili a bolo mu zrušené obvinenie.Dobroslav T. bol na čele prokuratúry v rokoch 2004 až 2011. Od októbra minulého roku má pozastavený výkon funkcie prokurátora.Disciplinárna komisia Dobroslava T. v minulosti dvakrát zbavila funkcie prokurátora. Naposledy sa tak stalo v prípade jeho listu v kauze bytovky Glance House v apríli 2015. Listom z mája 2012 Dobroslav T. ako zastupujúci generálny prokurátor umožnil odblokovanie bytového domu v Bernolákove, ktorý predtým zablokoval Úrad špeciálnej prokuratúry. Podľa disciplinárnej komisie bola primárnym dôkazom samotná listina z 18. mája 2012, ktorú preukázateľne vydal Dobroslav T.„Obsah tejto listiny bol podľa názoru disciplinárnej komisie spôsobilý zmiasť osobu, ktorá rozhodovala o návrhu na vklad. Samotná listina mala dokonca i rozporný obsah, je zjavné, že bola vydaná v rozpore s príslušnými ustanoveniami trestného poriadku, ktoré upravujú inštitút zaistenia nároku poškodeného. Takýto postup nezodpovedá ustanoveniam Trestného poriadku,“ uviedol v roku 2015 predseda piatej disciplinárnej komisie GP SR Michal Panák.Rozhodnutie komisie však v apríli 2018 zvrátil na základe podanej žaloby Krajský súd v Bratislave, ktorý napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Dôvodom rozhodnutia bolo, že v konaní správneho orgánu (komisie, pozn. SITA) bola zistená taká chyba, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.Spomínaný list najprv vyšetrovala polícia, no napokon rozhodla, že nejde o trestný čin a vec postúpila disciplinárnej komisii. Tá Dobroslava T. pritom už v roku 2013 zbavila funkcie prokurátora, no bývalý generálny prokurátor sa voči disciplinárnemu trestu odvolal na krajský súd. „Súd sa čiastočne stotožnil s navrhovateľom, že v tomto konaní došlo k takým chybám, ktoré mohli mať vzťah k zákonnosti, a preto preskúmavané rozhodnutie súd zrušil,“ vyhlásila v decembri 2014 samosudkyňa.Krajský súd v Bratislave preto v roku 2014 zrušil rozhodnutie disciplinárnej komisie a prípad Dobroslava T. nanovo prešetrovala disciplinárka na žilinskej krajskej prokuratúre.