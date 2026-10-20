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20. októbra 2026
Ruská vojenská družica úmyselne manévrovala v tesnej blízkosti európskeho satelitu, ktorý poskytuje údaje Ukrajine
Podľa údajov o sledovaní objektov na obežnej dráhe sa obe zariadenia 18. októbra priblížili na vzdialenosť približne 100 metrov. Ruský vojenský satelit sa počas víkendu ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Podľa údajov o sledovaní objektov na obežnej dráhe sa obe zariadenia 18. októbra priblížili na vzdialenosť približne 100 metrov.
Ruský vojenský satelit sa počas víkendu priblížil na približne 100 metrov k európskemu komerčnému satelitu, ktorý poskytuje podporu ukrajinskej armáde. Incident vyvolal obavy odborníkov z možných aktivít Moskvy vo vesmíre.
Satelit Cosmos-2612, ktorý Rusko vypustilo v apríli, od konca septembra postupne menil obežnú dráhu, až sa dostal na rovnakú orbitu ako satelit ICEYE-X36 fínskej spoločnosti ICEYE. Konštelácia jej satelitov poskytuje snímky a údaje využívané okrem iného na podporu Ukrajiny pri obrane vo vojne s Ruskom.
Podľa údajov o sledovaní objektov na obežnej dráhe sa obe zariadenia 18. októbra priblížili na vzdialenosť približne 100 metrov. Spoločnosť ICEYE uviedla, že o incidente vie a situáciu pozorne sleduje.
Odborníci upozorňujú, že takéto priblíženia možno využiť na pozorovanie, monitorovanie alebo potenciálne narúšanie činnosti iných družíc.
„Neexistuje dôvod, prečo by musel manévrovať práve takýmto spôsobom a dostať sa tak blízko k satelitu ICEYE z neškodných dôvodov,“ povedal pre AFP expert na vesmírnu bezpečnosť Clayton Swope z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS).
Hoci ruské satelity sa už v minulosti priblížili k zahraničným objektom vo vesmíre, tento prípad je podľa analytikov výnimočný tým, že ruské zariadenie cielene upravilo svoju dráhu tak, aby sa takmer zhodovala s dráhou fínskeho satelitu.
Americké Vesmírne sily už v máji obvinili Rusko z nezvyčajne náročných manévrov, pri ktorých sa štyri ruské vojenské satelity priblížili k západnému komerčnému satelitu využívanému Ukrajinou.
Do pondelkového rána sa však Cosmos-2612 od satelitu ICEYE-X36 opäť vzdialil a obe zariadenia od seba delilo niekoľko kilometrov.
Zdroj: SITA.sk - Ruská vojenská družica úmyselne manévrovala v tesnej blízkosti európskeho satelitu, ktorý poskytuje údaje Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský vojenský satelit sa počas víkendu priblížil na približne 100 metrov k európskemu komerčnému satelitu, ktorý poskytuje podporu ukrajinskej armáde. Incident vyvolal obavy odborníkov z možných aktivít Moskvy vo vesmíre.
Podozrivé manévre
Satelit Cosmos-2612, ktorý Rusko vypustilo v apríli, od konca septembra postupne menil obežnú dráhu, až sa dostal na rovnakú orbitu ako satelit ICEYE-X36 fínskej spoločnosti ICEYE. Konštelácia jej satelitov poskytuje snímky a údaje využívané okrem iného na podporu Ukrajiny pri obrane vo vojne s Ruskom.
Podľa údajov o sledovaní objektov na obežnej dráhe sa obe zariadenia 18. októbra priblížili na vzdialenosť približne 100 metrov. Spoločnosť ICEYE uviedla, že o incidente vie a situáciu pozorne sleduje.
Špehoval alebo rušil?
Odborníci upozorňujú, že takéto priblíženia možno využiť na pozorovanie, monitorovanie alebo potenciálne narúšanie činnosti iných družíc.
„Neexistuje dôvod, prečo by musel manévrovať práve takýmto spôsobom a dostať sa tak blízko k satelitu ICEYE z neškodných dôvodov,“ povedal pre AFP expert na vesmírnu bezpečnosť Clayton Swope z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS).
Hoci ruské satelity sa už v minulosti priblížili k zahraničným objektom vo vesmíre, tento prípad je podľa analytikov výnimočný tým, že ruské zariadenie cielene upravilo svoju dráhu tak, aby sa takmer zhodovala s dráhou fínskeho satelitu.
Nebolo to prvýkrát
Americké Vesmírne sily už v máji obvinili Rusko z nezvyčajne náročných manévrov, pri ktorých sa štyri ruské vojenské satelity priblížili k západnému komerčnému satelitu využívanému Ukrajinou.
Do pondelkového rána sa však Cosmos-2612 od satelitu ICEYE-X36 opäť vzdialil a obe zariadenia od seba delilo niekoľko kilometrov.
Zdroj: SITA.sk - Ruská vojenská družica úmyselne manévrovala v tesnej blízkosti európskeho satelitu, ktorý poskytuje údaje Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
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