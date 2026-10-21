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21. októbra 2026

Ukrajinsko-americké rozhovory v Osle považujú obe strany za produktívne, Witkoff pokračuje v Moskve – FOTO


Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rokovania Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Podľa americkej strany má nadviazať na výsledky rokovaní v Osle a pripraviť pôdu pre možné priame trojstranné rozhovory medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi.



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norway_russia_ukraine_war_11748 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Podľa americkej strany má nadviazať na výsledky rokovaní v Osle a pripraviť pôdu pre možné priame trojstranné rozhovory medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a predstavitelia Spojených štátov označili utorkové rokovania v Osle, kde snažili zmierniť napätie, ktoré v posledných dňoch vzniklo medzi Kyjevom a administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, za veľmi produktívne.

Dôležitý dialóg


Po stretnutí s americkým vyjednávacím tímom vedením Steveom Witkoffom Zelenskyj ocenil obnovenie poskytovania amerických spravodajských informácií o hroziacich ruských útokoch na civilné ciele a energetickú infraštruktúru.

Sme vďační, že spravodajská spolupráca funguje. Hovorím najmä o včasnom varovaní, ktoré je veľmi dôležité pre našich ľudí, deti aj dospelých, pretože vieme, kedy letia balistické rakety,“ povedal Zelenskyj novinárom a zdôraznil, že je dôležité pokračovať v dialógu s Washingtonom.

Rokovania sa uskutočnili za účasti nórskeho premiéra Jonasa Gahra Støreho a fínskeho prezidenta Alexandra Stubba. Trumpov zať Jared Kushner sa pre chrípku pripojil k stretnutiu len nadiaľku.

Nové návrhy


Americký predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, pre agentúru AFP uviedol, že ukrajinská delegácia predstavila nové návrhy na ďalší diplomatický postup. „Ukrajina predložila nové nápady a návrhy, o ktorých sa podrobne diskutovalo. Strany dosiahli významný pokrok pri zosúlaďovaní koordinovaného prístupu k Rusku a pri posúvaní diplomatického procesu,“ povedal.

Po rokovaniach s ukrajinským lídrom sa má Witkoff v stredu stretnúť v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa americkej strany má nadviazať na výsledky rokovaní v Osle a pripraviť pôdu pre možné priame trojstranné rozhovory medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi.

Hoci zostáva vykonať ešte veľa práce, dnešné diskusie sa niesli vo veľmi pozitívnom a konštruktívnom duchu a odrážali spoločné odhodlanie dosiahnuť komplexný a trvalý mier,“ uviedol americký predstaviteľ.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinsko-americké rozhovory v Osle považujú obe strany za produktívne, Witkoff pokračuje v Moskve – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rokovania Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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