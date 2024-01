YouGov kupuje divíziu služieb spotrebiteľského panelu GfK

9.1.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť YouGov, líder na trhu v oblasti spotrebiteľských názorov, motivácií, želaní a mediálnych zvyklostí, kupuje divíziu Consumer Panel Services spoločnosti GfK SE (CPS GfK), ktorá je etablovaným lídrom v oblasti údajov o nákupoch domácností v Európe. Táto transakcia nadväzuje na dlhodobú stratégiu rastu spoločnosti YouGov a zvyšuje jej pôsobenie v FMCG sektore.Akvizícia spája na jednom mieste nový štandard v oblasti behaviorálnych a postojových údajov. Kombinovaná ponuka znamená, že klienti spoločností YouGov a CPS GfK budú môcť porozumieť každému jednotlivému kroku cesty nakupujúceho – od toho, čo a kde nakupuje, až po to, prečo a ako nakupuje.Transakcia rozširuje ponuku spoločnosti YouGov v európskych sektoroch FMCG a maloobchodu. Spoločnosť CPS GfK zabezpečuje databázy zo 18 európskych krajín, ktoré poskytujú údaje z viac ako 100 000 domácností a 18 miliónov nákupných ciest. Spoločnosť YouGov poskytne súčasným 1 100 klientom spoločnosti CPS GfK prístup k permanentne rastúcemu, nepretržite aktualizovanému zdroju spotrebiteľských informácií, ako aj k neustálemu prieskumu publika od 26 miliónov registrovaných členov databáz na 55 trhoch.Investície spoločnosti YouGov do starostlivo naplánovaného a premysleného integračného programu zabezpečia bezproblémový prechod pre klientov a kolegov CPS GfK a umožnia obom spoločnostiam využívať svoje silné stránky už od prvého dňa. Táto transakcia bola ocenená na hlavnú kúpnu cenu 315 miliónov EUR a urýchľuje dlhodobú stratégiu spoločnosti YouGov pokračovať v investíciách do technológií, produktov a platforiem a zároveň rozširovať svoje databázy a dokončovať akvizície, ktoré zvyšujú jej geografické kapacity a kapacity zberu údajov.Informačný servis