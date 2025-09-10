|
Streda 10.9.2025
Archív správ
10. septembra 2025
Slovensko nemá protivzdušnú obranu, povedal Pellegrini po incidente s ruskými dronmi v Poľsku
Poľská armáda v noci na stredu po viacnásobnom narušení vzdušného priestoru krajiny zostrelila niekoľko dronov.
Prezident SR Peter Pellegrini označil narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, ku ktorému došlo v noci na stredu, za veľmi nebezpečnú záležitosť a vyzval k deeskalácii napätia. V tejto súvislosti upozornil na absenciu protivzdušnej obrany na Slovensku. Ide podľa neho o hazard s bezpečnosťou krajiny. Pellegrini sa tak vyjadril počas návštevy Japonska.
Poľská armáda v noci na stredu po viacnásobnom narušení vzdušného priestoru krajiny zostrelila niekoľko dronov.
„Chcel by som poukázať na to, čo hovorím veľmi často, v akom veľmi nebezpečnom postavení sa dnes nachádza SR, ktorá nemá a nedisponuje žiadnym prostriedkom protivzdušnej ochrany,“ uviedla hlava štátu. Pokiaľ by k podobnej situácii došlo na Slovensku, tak by podľa prezidenta mohli ľudia iba dúfať, že drony nepadnú na obývanú oblasť.
Absencia protivzdušnej obrany je podľa Pellegriniho hazardom s bezpečnosťou, takže je potrebné urobiť všetko pre to, aby Slovensko takýto systém zabezpečilo. Situáciu, ktorá nastala v Poľsku, označil za „veľké memento a zdvihnutý prst“.
Prezident podľa vlastných slov v súčasnosti nemá informácie o riziku cieleného útoku na SR. Obáva sa však technických zlyhaní, ktoré môžu spôsobiť, že dron alebo raketa útočiaca na ciele v blízkosti slovenských hraníc sa odkloní od svojej dráhy a zasiahne nezamýšľaný cieľ. „Slovensko je dnes holé a bosé a nie je schopné okamžite reagovať v prípade, že by náš vzdušný priestor narušil dron, tak ako ho narušil v Poľsku,“ deklaroval.
Súvisiace články:
Ruské drony narušili poľský vzdušný priestor: Poľsko zostrelilo ruské drony, zvažuje aktiváciu článku 4 zmluvy NATO. Sú náznaky, že išlo o úmysel (10. 9. 2025)
Juraj Blanár hovorí po incidente s dronmi v Poľsku o vážnej eskalácii (10. 9. 2025)
