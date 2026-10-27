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27. októbra 2026
Stane sa z európskeho Frontexu americký ICE? Brusel chce dať pohraničnej agentúre viac právomocí vrátane deportácií
Návrh je súčasťou snahy sprísniť postup voči nelegálnej migrácii a zrýchliť odsun osôb bez práva na pobyt v Únii. Európska komisia (EK) navrhla výrazne ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Návrh je súčasťou snahy sprísniť postup voči nelegálnej migrácii a zrýchliť odsun osôb bez práva na pobyt v Únii.
Európska komisia (EK) navrhla výrazne posilniť právomoci pohraničnej agentúry Frontex a vytvoriť novú rezervu 17 000 príslušníkov pripravených na nasadenie pri ochrane vonkajších hraníc Európskej únie (EÚ). Opatrenie je súčasťou snahy sprísniť postup voči nelegálnej migrácii a zrýchliť deportácie osôb bez práva na pobyt v Únii.
Predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že Európa musí mať kontrolu nad tým, kto vstupuje na jej územie. „Európa bude vždy chrániť svoje hranice. Európa rozhoduje o tom, kto príde do našej Únie a za akých okolností,“ vyhlásila.
Podľa návrhu by sa stály zbor Frontexu takmer strojnásobil na 30 000 príslušníkov. Z toho by 17 000 tvorilo novú „európsku pohraničnú a návratovú rezervu“, ktorá by zostávala v jednotlivých členských štátoch a bola by nasadená len v prípade potreby.
Komisia chce zároveň posilniť úlohu Frontexu pri deportáciách. Nové návratové koordinačné centrum by pomáhalo členským štátom plánovať a koordinovať vyhosťovanie migrantov. Agentúra by sa tiež priamo podieľala na organizovaní návratov a poskytovaní pomoci pri reintegrácii osôb vracajúcich sa do krajín pôvodu.
Návrh počíta aj s vytvorením jednotky rýchlej reakcie a nového online monitorovacieho centra, ktoré by sledovalo sociálne siete a pomáhalo identifikovať potenciálne migračné tlaky. Opatrenie nadväzuje na júlový incident v španielskej Ceute, kde sa pri hromadnom pokuse migrantov o prechod hranice podarilo preniknúť tisíckam ľudí.
Brusel tvrdí, že reforma je potrebná na účinnejšiu ochranu hraníc EÚ v čase rastúceho tlaku verejnosti na riešenie nelegálnej migrácie.
Zdroj: SITA.sk - Stane sa z európskeho Frontexu americký ICE? Brusel chce dať pohraničnej agentúre viac právomocí vrátane deportácií © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia (EK) navrhla výrazne posilniť právomoci pohraničnej agentúry Frontex a vytvoriť novú rezervu 17 000 príslušníkov pripravených na nasadenie pri ochrane vonkajších hraníc Európskej únie (EÚ). Opatrenie je súčasťou snahy sprísniť postup voči nelegálnej migrácii a zrýchliť deportácie osôb bez práva na pobyt v Únii.
Predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že Európa musí mať kontrolu nad tým, kto vstupuje na jej územie. „Európa bude vždy chrániť svoje hranice. Európa rozhoduje o tom, kto príde do našej Únie a za akých okolností,“ vyhlásila.
Trikrát viac príslušníkov
Podľa návrhu by sa stály zbor Frontexu takmer strojnásobil na 30 000 príslušníkov. Z toho by 17 000 tvorilo novú „európsku pohraničnú a návratovú rezervu“, ktorá by zostávala v jednotlivých členských štátoch a bola by nasadená len v prípade potreby.
Komisia chce zároveň posilniť úlohu Frontexu pri deportáciách. Nové návratové koordinačné centrum by pomáhalo členským štátom plánovať a koordinovať vyhosťovanie migrantov. Agentúra by sa tiež priamo podieľala na organizovaní návratov a poskytovaní pomoci pri reintegrácii osôb vracajúcich sa do krajín pôvodu.
Monitoring sociálnych sietí
Návrh počíta aj s vytvorením jednotky rýchlej reakcie a nového online monitorovacieho centra, ktoré by sledovalo sociálne siete a pomáhalo identifikovať potenciálne migračné tlaky. Opatrenie nadväzuje na júlový incident v španielskej Ceute, kde sa pri hromadnom pokuse migrantov o prechod hranice podarilo preniknúť tisíckam ľudí.
Brusel tvrdí, že reforma je potrebná na účinnejšiu ochranu hraníc EÚ v čase rastúceho tlaku verejnosti na riešenie nelegálnej migrácie.
Zdroj: SITA.sk - Stane sa z európskeho Frontexu americký ICE? Brusel chce dať pohraničnej agentúre viac právomocí vrátane deportácií © SITA Všetky práva vyhradené.
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