Ruské jednotky sú pod mimoriadnym tlakom, trápi ich vyčerpanie z boja i nedostatok munície

1.8.2023 - Intenzívne boje vo dvoch sektoroch južnej frontovej línie na Ukrajine poriadne vyčerpávajú ruské sily. V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to uvádza britské ministerstvo obrany.Podľa Britov pri Orichive v Záporožskej oblasti Rusi „veľmi pravdepodobne zápasia s únavou z boja“ pre skutočnosť, že bojujú s ukrajinskými útokmi už viac ako osem týždňov.Južne od Velykej Novosilky v Doneckej oblasti sú podľa správy ruské sily „pod mimoriadnym tlakom“ a potrebujú rotáciu.Ministerstvo zároveň dodalo, že nedostatok delostreleckej munície a nedostatok záloh sú „bežnými problémami ruských veliteľov" na juhu krajiny.Hovorkyňa južného veliteľstva ukrajinských síl Natalia Humeňuková uviedla, že Rusko čelí problémom so zásobovaním svojich síl po výbuchu na Krymskom moste zo 17. júla a po útoku na Čonharský most z 29. júla.