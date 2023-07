Rusko predĺžilo termín opravy Krymského mosta, jednu časť budú musieť rozobrať

26.7.2023 - Ruská vláda po útokoch na most ponad Kerčský prieliv, ktorý spája pevninské Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom Krym, predĺžila termín opráv do konca tohto roka. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uvádza sa to v nariadení ruskej vlády.Po októbrových útokoch na Krymský most plánovala ruská vláda obnovu do 1. júla tohto roka. V nadväznosti na minulotýždňový útok na most sa rozhodla predĺžiť termín opráv do 31. decembra 2023.Ruský vicepremiér Marat Chusnullin pritom minulý týždeň tvrdil, že plánom je otvoriť jednu stranu mosta pre obojsmernú dopravu do 15. septembra a druhú stranu v novembri. Ruské médiá citovali jeho slová, že jednu časť mosta budú musieť rozobrať.