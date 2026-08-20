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20. augusta 2026
Trump spustil „bezprecedentnú“ ekonomickú ofenzívu proti Iránu, hrozí trestami aj ďalším krajinám
Americký prezident chce ešte viac izolovať Teherán a varuje štáty, ktoré mu poskytnú finančnú či inú podporu. Hormuzský prieliv zostáva fakticky zablokovaný.
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Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil rozsiahlu novú kampaň proti iránskej ekonomike a pohrozil „obrovskými“ sankciami každej krajine, ktorá bude s Iránom obchodovať alebo mu poskytne inú podporu.
Najprv vojna, potom sankcie
Sprísnenie ekonomického tlaku prichádza v čase, keď sa vojna blíži k šiestemu mesiacu a neobjavuje sa jasná cesta k jej ukončeniu.
„Dnes oznamujem NAJTVRDŠIU EKONOMICKÚ OPERÁCIU, aká kedy bola proti ktorejkoľvek krajine spustená!“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. Opatrenia označil za „ekonomickú vojnu a izoláciu v bezprecedentnom rozsahu“.
Trpieť budú aj iní
Zároveň varoval štáty, ktoré umožnia svojim finančným inštitúciám, firmám, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu „akúkoľvek formu podpory“, že budú čeliť „OBROVSKÝM ekonomickým dôsledkom“. Konkrétne sankcie nešpecifikoval a okrem Iránu nemenoval žiadnu ďalšiu krajinu.
Trumpove vyjadrenia prišli necelý týždeň po tom, ako minister financií Scott Bessent avizoval ekonomickú izoláciu Teheránu „akú svet ešte nezažil“.
Nové územie USA
Irán napriek nedávnemu útlmu raketových útokov naďalej fakticky blokuje lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv. Dohoda medzi Washingtonom a Teheránom o jeho opätovnom otvorení sa rozpadla.
Obe strany v posledných dňoch priznali výmenu odkazov, Trump však v utorok tvrdil, že rokovania sa nekonajú. Zároveň na sociálnej sieti označil prieliv za možné „NOVÉ ÚZEMIE USA“.
Americký prezident čelí zároveň rastúcemu domácemu politickému tlaku pred novembrovými voľbami.
Zdroj: SITA.sk - Trump spustil „bezprecedentnú“ ekonomickú ofenzívu proti Iránu, hrozí trestami aj ďalším krajinám © SITA Všetky práva vyhradené.
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