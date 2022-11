Ruské rakety vraj dopadli na územie Poľska, Orbán zvolal Radu obrany a Heger už kontaktoval Morawieckého

Orbán zvolal Radu obrany

15.11.2022V poľskej dedine Przewodów pri ukrajinských hraniciach v utorok podľa poľských médií zomreli dvaja ľudia po zásahu projektilom. Podľa médií projektil dopadol popoludní na miesto, kde sušili obilie.Vysokopostavený predstaviteľ americkej spravodajskej služby podľa tlačovej agentúry The Associated Press povedal, že dvoch ľudí na poľskom území zabili ruské rakety.Hovorca poľskej vlády Piotr Müller túto informáciu hneď nepotvrdil, ale povedal, že poprední lídri krajiny sú na núdzovom zasadaní pre „krízovú situáciu".Maďarský premiér Viktor Orbán v reakcii na zastavenie prepravy ropy cez ropovod Družba a dopad rakiet na územie Poľska zvolal Radu obrany krajiny. Na mikroblogovacej sieti Twitter to uviedol hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács . Informuje o tom web The Guardian.Estónske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že najnovšie správy z Poľska sú nanajvýš znepokojujúce.„Konzultujeme s Poľskom a ďalšími spojencami. Estónsko je pripravené brániť každý centimeter územia NATO. Prejavujeme úplnú solidaritu s našim blízkym spojencom Poľskom," uviedlo ministerstvo zahraničia na mikroblogovacej sieti Twitter. Informuje o tom web The Guardian.„Zločinný ruský režim odpálil rakety, ktoré cielia nielen na ukrajinských civilistov, ale dopadli aj na územie NATO v Poľsku," uviedol na Twitteri lotyšský minister obrany Artis Pabriks . „Lotyšsko úplne stojí pri poľských priateľoch a odsudzuje tento zločin," dodal.Slovenský premiér Eduard Heger na sociálnej sieti uviedol, že už kontaktoval poľského premiéra Mateusza Morawieckého . „So znepokojením sledujem aktuálnu situáciu v Poľsku. Som tiež v intenzívnej komunikácii s ministrom obrany Jaroslavom Naďom . Slovensko vyjadruje plnú podporu Poľsku. Sme pripravení byť zodpovedným spojencom," napísal.Slovenská vicepremiérka Veronika Remišová v reakcii na správy z Poľska uviedla, že v Rusku vládne šialený teroristický režim. „Útok ruských rakiet, či už náhodný, alebo zámerný, ktorý spôsobil smrť viacerých nevinných ľudí v Poľsku, je dôkazom toho, že v Rusku vládne šialený teroristický režim. Tento režim nerešpektuje žiadne pravidlá, ani dohody. Slovenskí politici, a nie je ich málo, ktorí presadzujú lokajský prístup k Rusku, ohrozujú mier a základné bezpečnostné záujmy ľudí na Slovensku. Jedinou šancou na udržanie mieru v našich krajinách je spoločná obrana a spoločný postup, ktorý dá Rusku jasne najavo, že ľudí v našich krajinách nebude ani zabíjať, ani ohrozovať svojimi zbraňami,“ napísala na sociálnej sieti Facebook.Ak sa potvrdí, že na územie Poľska dopadli ruské rakety, považujeme to za incident voči členskému štátu NATO. Reagoval predseda parlamentu Boris Kollár . „Pevne veríme, že Poľsko bude v tomto prípade reagovať rozvážne a vo všetkých krokoch by malo mať plnú podporu Slovenskej republiky,“ uviedol.