Ruské sily začínajú odchádzať z Chersonu, tvrdia Američania

10.11.2022 - Ruskí vojaci začínajú s ústupom z mesta Cherson na juhu Ukrajiny. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley „Vidíte stiahnutie ruských síl z Chersonu. Vidíme začiatok tohto procesu. Včera to oznámil (ruský) minister obrany Sergej Šojgu. Takže sa to deje,“ povedal Milley v rozhovore pre CNBC.V stredu ruské štátne médiá uviedli, že Šojgu nariadil stiahnutie ruských síl zo západného brehu rieky Dnipro v Chersonskej oblasti.