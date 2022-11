Slovensko podľa Hegera vyjadruje plnú podporu Poľsku, Naď sa vyjadril aj k aktivácii článku 5

Konzultácie medzi spojencami

Výzva na zachovanie pokoja

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šialený teroristický režim

15.11.2022 - Slovenská republika bude po dopade pravdepodobne ruských rakiet na územie Poľska stáť pri našich poľských spojencoch. Minister obrany Jaroslav Naď nateraz nepredpokladá aktiváciu článku 5 Washingtonskej zmluvy, ktorý hovorí o kolektívnej obrane.Uviedlo to ministerstvo obrany v reakcii na dopad rakiet do Poľska. Incident si podľa doterajších informácií vyžiadal dve obete.„Nateraz predpokladáme, že Poľsko požiada v zmysle článku 4 Washingtonskej zmluvy konzultácie medzi spojencami, ale nepredpokladáme, že bude požadovať reakciu v zmysle článku 5. Logickým krokom by bola požiadavka na ďalšie posilnenie ochrany spojeneckých krajín na východnom krídle NATO. Slovenská republika bude určite stáť pri našich poľských spojencoch a bude požadovať adekvátne konanie aj zo strany Ruskej federácie tak, aby sa takéto niečo už nikdy neopakovalo," uviedol Naď.Zároveň avizoval posilnenie bezpečnosti slovenských hraníc a vzdušného priestoru, pričom zdôraznil dôležitosť členstva v Severoatlantickej aliancii.Verejnosť vyzval na zachovanie pokoja. „Samozrejme, Poľsko musí reagovať na fakt, že došlo k usmrteniu jeho občanov, na druhej strane si však všetci uvedomujeme citlivosť celej situácie. Chcem preto upokojiť verejnosť. Spojenci naprieč Alianciou sú v nepretržitom kontakte a robíme maximum pre ochranu našich obyvateľov," uviedol minister.Slovenský premiér Eduard Heger na sociálnej sieti uviedol, že už kontaktoval poľského premiéra Mateusza Morawieckého . „So znepokojením sledujem aktuálnu situáciu v Poľsku. Som tiež v intenzívnej komunikácii s ministrom obrany Jaroslavom Naďom . Slovensko vyjadruje plnú podporu Poľsku. Sme pripravení byť zodpovedným spojencom," napísal.Slovenská vicepremiérka Veronika Remišová v reakcii na správy z Poľska uviedla, že v Rusku vládne šialený teroristický režim.„Útok ruských rakiet, či už náhodný, alebo zámerný, ktorý spôsobil smrť viacerých nevinných ľudí v Poľsku, je dôkazom toho, že v Rusku vládne šialený teroristický režim. Tento režim nerešpektuje žiadne pravidlá, ani dohody. Slovenskí politici, a nie je ich málo, ktorí presadzujú lokajský prístup k Rusku, ohrozujú mier a základné bezpečnostné záujmy ľudí na Slovensku. Jedinou šancou na udržanie mieru v našich krajinách je spoločná obrana a spoločný postup, ktorý dá Rusku jasne najavo, že ľudí v našich krajinách nebude ani zabíjať, ani ohrozovať svojimi zbraňami,“ napísala na sociálnej sieti Facebook.Ak sa potvrdí, že na územie Poľska dopadli ruské rakety, považujeme to za incident voči členskému štátu NATO. Reagoval predseda parlamentu Boris Kollár . „Pevne veríme, že Poľsko bude v tomto prípade reagovať rozvážne a vo všetkých krokoch by malo mať plnú podporu Slovenskej republiky,“ uviedol.