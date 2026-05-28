Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Ruské straty na Ukrajine sú podľa Britov výrazne vyššie, než uvádzajú médiá
Anne Keastová-Butlerová sa pri zverejňovaní údajov odvolala na „nové spravodajské informácie". Od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine, bolo zabitých takmer 500-tisíc ruských vojakov.
28.5.2026 (SITA.sk) - Anne Keastová-Butlerová sa pri zverejňovaní údajov odvolala na „nové spravodajské informácie“.
Od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine, bolo zabitých takmer 500-tisíc ruských vojakov. Ako referuje web Kyiv Independent, oznámila to v stredu šéfka britskej spravodajskej služby GCHQ Anne Keastová-Butlerová.
Keastová-Butlerová sa pri zverejňovaní údajov odvolala na „nové spravodajské informácie“, presný počet zabitých vojakov však neuviedla. Najnovšie odhady sú výrazne vyššie ako čísla, ktoré začiatkom tohto mesiaca zverejnili nezávislé ruské médiá Mediazona a Meduza. Tie odhadujú, že od začiatku vojny bolo zabitých 352-tisíc ruských mužov vo veku 18 až 59 rokov.
Mediazona a ruská služba BBC k 22. máju potvrdili mená 213 858 ruských vojakov zabitých od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ich overené údaje pochádzajú z verejných zdrojov, ako sú nekrológy, príspevky príbuzných, správy regionálnych médií a vyhlásenia miestnych úradov.
Nezávislé západné hodnotenia opakovane dospeli k záveru, že ruské straty výrazne prevyšujú ukrajinské. Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) v správe z januára uviedlo, že ruské straty boli približne dvoj- až dvaapolnásobne vyššie ako straty Ukrajiny. Podľa CSIS Kyjev od februára 2022 do decembra 2025 pravdepodobne prišiel o 500-tisíc až 600-tisíc obrancov, z ktorých podľa odhadov 100-tisíc až 140-tisíc padlo.
Ukrajinský generálny štáb uviedol, že vo štvrtok sa počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,36 milióna. Predpokladá sa, že tento údaj zahŕňa zabitých, zranených, zajatých aj nezvestných vojakov.
Zdroj: SITA.sk - Ruské straty na Ukrajine sú podľa Britov výrazne vyššie, než uvádzajú médiá © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
