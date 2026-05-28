Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viliam
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. mája 2026

Spojená opozícia v jednom bloku by Smer vo voľbách porazila, ale vládu nezostavila. Prieskum ukázal zaujímavé čísla


Tagy: Opozícia Parlamentné voľby Prieskum

Napriek jednoznačnému víťazstvu vo voľbách by spojená opozícia nezískala parlamentnú väčšinu. Ak by sa súčasná opozícia spojila do ...



Zdieľať
678648169c5b1634671994 676x451 28.5.2026 (SITA.sk) - Napriek jednoznačnému víťazstvu vo voľbách by spojená opozícia nezískala parlamentnú väčšinu.


Ak by sa súčasná opozícia spojila do jedného predvolebného bloku, parlamentné voľby by síce vyhrala, no väčšinu v Národnej rade (NR) SR by nezískala. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360.tka, ktorý bol realizovaný v dňoch 5. až 17. mája, na vzorke 1 017 respondentov.

Výsledky ukazujú, že ak by politické subjekty Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita a v súčasnosti mimoparlamentní Demokrati vytvorili spoločný predvolebný blok, volilo by ho 37,8 percenta respondentov.

Strana Smer-SD by získala 22,6 percenta hlasov. Brány parlamentu by ešte prekročili v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré by volilo 11,8 percenta opýtaných, a Hlas-SD s volebným ziskom 8,7 percenta.

Spájanie opozície by zmobilizovalo najmä voličov Smeru


Mimo parlamentu by skončilo hnutie Sme rodina, volilo by ho 4,3 percenta opýtaných, taktiež Maďarská Aliancia, ktorú by volilo 4,1 percenta opýtaných aj Slovenská národná strana so štyrmi percentami hlasov. Tri percentá hlasov by ešte získala strana Za ľudí.

Výsledky prieskumu ukazujú, že spájanie opozície by zmobilizovalo najmä voličov Smeru, v porovnaní so štandardným prieskumom z tohtoročného mája mu aktuálny prieskum nameral o 4,5 percenta viac. Mobilizovali by sa aj voliči Republiky, oproti štandardnému prieskumu mala o 2,1 percenta viac.

Opozícia by nezískala parlamentnú väčšinu


Hlas by si polepšil o 0,3 percentuálneho bodu. Lepšie výsledky by ale mali v porovnaní so štandardným prieskumom aj mimoparlamentné subjekty, najviac si polepšila strana Za ľudí, a to o 2,1 percenta. V porovnaní by stratili len národniari, a to 0,5 percentuálneho bodu.

Napriek jednoznačnému víťazstvu vo voľbách by spojená opozícia nezískala parlamentnú väčšinu (viac ako 75 poslancov). S dosiahnutým výsledkom by blok strán získal 70 mandátov v NR SR. Smer by mal po prepočte hlasov na mandáty 42 poslancov, hnutie Republika 22 a Hlas 16 poslancov. Spolu by tak mali 80 kresiel v parlamentne, a teda väčšinu.


Zdroj: SITA.sk - Spojená opozícia v jednom bloku by Smer vo voľbách porazila, ale vládu nezostavila. Prieskum ukázal zaujímavé čísla © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Opozícia Parlamentné voľby Prieskum
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Union prispeje ženám 30 eur na menštruačné nohavičky. Zľavy na tradičné hygienické pomôcky platia aj naďalej
<< predchádzajúci článok
Ruské straty na Ukrajine sú podľa Britov výrazne vyššie, než uvádzajú médiá

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 