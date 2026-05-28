Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Budúcnosť Pohody v Trenčíne je otázna, Kaliňák spomenul aj možné sťahovanie festivalu
Festival Pohoda stále nemá istotu prenájmu letiska. Festival Pohoda ešte nemá istý prenájom letiska v ...
Festival Pohoda ešte nemá istý prenájom letiska v Trenčíne na nasledujúce roky. Upozornil na to primátor Trenčína Richard Rybníček s tým, že dvaja zástupcovia Ministerstva obrany SR v dozornej rade Leteckých opravovní Trenčín, ktoré letisko spravujú, sa zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy pre festival na ďalšie roky.
„Takýto postup považujem za absurdný a zároveň veľmi rizikový.Festival podobného významu sa pripravuje minimálne rok vopred. Každý, kto rozumie kultúre, organizácii veľkých podujatí alebo fungovaniu mestskej či regionálnej ekonomiky, si musí uvedomovať, že neistota v tak zásadnej otázke môže mať vážne dôsledky," zdôraznil Rybníček.
O to zvláštnejšie podľa neho pôsobí fakt, že iné podujatia na trenčianskom letisku, vrátane festivalu Grape, zmluvy na budúci rok resp. budúce roky podpísané už dnes. „Festival Pohoda nie. Nedá sa preto ubrániť pocitu, že za tým nemusí byť iba byrokracia či nerozhodnosť, ale aj politika a snaha vytvárať tlak na slobodný a nezávislý festival," skonštatoval primátor Trenčína.
Pohoda je súčasťou identity mesta
Pohoda pritom podľa Rybníčka neprináša len kultúru. „Prináša aj významný ekonomický prínos pre Trenčín a jeho mestský funkčný región. Je súčasťou značky mesta Trenčín, súčasťou identity moderného, otvoreného a európskeho mesta. Festival Pohoda je navyše významným partnerom projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026," doplnil Rybníček.
Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka v súvislosti s plánom rozvoja leteckých opravovní vystáva otázka, či sa vojenské letisko môže ešte stále využívať na civilné akcie. „Všeobecne, nie len v rámci Pohody," skonštatoval v stredu 27. mája s tým, že ďalší vývoj ovplyvní budúcnosť samotných Leteckých opravovní Trenčín.
„Buď to bude firma, ktorá bude prenajímať svoj majetok, alebo bude výrobným procesom, ktorý bude robiť veci nie len v prospech našich ozbrojených síl, ale aj v prospech ďalších," uviedol minister. Pripomenul zároveň prípad bratislavského letiska, ktoré už pre rozvoj civilnej dopravy nemôže hostiť letecké dni.
Prípadnými alternatívami pre festival by podľa ministra mohli byť žilinské alebo piešťanské letisko. „Možno, že budú (letecké opravovne, pozn. SITA) mať naplánovaný rozvoj o tri štyri roky, tak budú môcť nejak predĺžiť tú zmluvu (s festivalom, pozn. SITA) ešte o rok o dva, ale to práve teraz spracúvajú," doplnil Kaliňák. Zároveň skonštatoval, že nevie, akú hru Rybníček v tejto súvislosti hrá. „Pán primátor má telefón na mňa. Ak má nejaké pochybnosti, môže mi zavolať,"zdôraznil Kaliňák. Dodal, že skôr má pocit, že Rybníček chce rozohrať nejakú politickú hru a vôbec sa mu to nepáči.
S ministrom sa snažil stretnúť
Rybníček na ministra reagoval s tým, že za posledné dva roky sa minimálne trikrát snažil s ním osobne stretnúť. „Komunikoval som pritom aj s vedením jeho kancelárie. Ani jedno z plánovaných stretnutí sa napokon neuskutočnilo,"
Dodal Rybníček s tým, že v jednom prípade sa dokonca musel vrátiť z cesty do Bratislavy späť do Trenčína po tom, ako mu približne 40 minút pred plánovaným rokovaním oznámili, že ministrovi „do toho niečo prišlo“.
Najbližší ročník festivalu Pohoda sa uskutoční na letisku v Trenčíne od 8. do 11. júla 2026.
Zdroj: SITA.sk - Budúcnosť Pohody v Trenčíne je otázna, Kaliňák spomenul aj možné sťahovanie festivalu © SITA Všetky práva vyhradené.
