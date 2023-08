Ústav pamäti národa pripravil prehliadkovú trasu aj výstavu k výročiu okupácie (video+foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

August 1968 – nádeje a vytriezvenia

Rok 1968 v Bratislave

21.8.2023 (SITA.sk) - Na webovej stránke www.21august1968.sk zverejnil Ústav pamäti národa (ÚPN) dokumenty viažuce sa k okupácii v auguste 1968 podľa jednotlivých okresov. Ako ďalej ústav informoval, zároveň v spolupráci s Policajným zborom pripravil pre facebookovú stránku polície prehľad udalostí, ktoré sa udiali 21. augusta 1968 na Slovensku, vrátane stretov občanov s vojakmi okupačných armád, ktoré vyústili aj do obetí na životoch.„Na facebookovej stránke a YouTube kanáli Ústavu pamäti národa je verejnosti k dispozícii krátke tematické video, v ktorom riaditeľ jeho archívu Peter Mikle predstavuje verejnosti materiály, ktoré sa viažu k augustu 1968. Sú medzi nimi nielen dokumenty bývalej Štátnej bezpečnosti, ale aj mnohé fotografie a dobové materiály, ktoré ústav získal za uplynulé roky akvizičnou činnosťou,“ uviedol hovorca ústavu Michal Miklovič Na Štúrovom námestí v Trenčíne je zároveň podľa Mikloviča od 19. augusta do 10. septembra verejnosti prístupná výstava Ústavu pamäti národa „August 1968 – nádeje a vytriezvenia“.„Výstava približuje udalosti vedúce k invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a dôsledky, ktoré táto udalosť mala na spoločnosť,“ povedal hovorca.Doplnil, že pre turistickú aplikáciu SmartGuide pripravil ÚPN digitálneho sprievodcu „Rok 1968 v Bratislave“.„Prehliadková trasa ponúka desať miest v Bratislave, na ktorých sa odohrali nielen kľúčové politické udalosti, ale aj ikonické kultúrne a umelecké podujatia. Aplikácia je k dispozícii zadarmo, po stiahnutí je možné používať ju aj v offline režime,“ dodal Miklovič.