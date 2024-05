Útok na Fica nesmie spustiť ďalšiu agresiu. Teraz je čas na spájanie, apelujú šéfredaktori v spoločnom vyhlásení

Výzva pre politikov

Premiérovi popriali skoré uzdravenie

17.5.2024 - Šéfredaktori a šéfredaktorky viacerých médií odsúdili útok na predsedu vlády Roberta Fica . Vo svojom vyhlásení ho označili za útok na nás všetkých a zdôraznili, že je to cesta nenávisti, ktorá nemôže ovládať Slovensko, lebo ho posunie na tie najtemnejšie miesta na mape.„Tak ako po vražde nášho kolegu Jána Kuciaka jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, opäť stojíme na rázcestí. Rozhodujeme sa, či chceme byť krajinou, kde si niekto pripustí vraždu ako riešenie," píšu šéfredaktori vo vyhlásení.Zdôraznili, že tento ohavný čin nesmie spustiť ďalšiu agresiu, verbálne útoky, ani pomstu. „Nesmie to byť čas zneužívania atentátu na politické ciele alebo rozdúchavanie ešte vyostrenejších vášní," apelovali a podotkli, že ak sa nenávisť dostane do verejného priestoru, nie je možné ju ovládať, a všetci sme ohrození.„Vyzývame politikov, aby ďalej nerozdeľovali spoločnosť a nehľadali okamžite vinníkov. Teraz je čas na spájanie. Všetci sa musíme pokúsiť o upokojenie situácie. Inak sa napätie a násilie bude stupňovať," vystríhali.V závere opätovne hlboko odsúdili útok na predsedu vlády a popriali mu skoré uzdravenie.Pod vyhlásením sú podpísaní šéfredaktorka SME Beata Balogová , šéfredaktor portálu aktuality.sk Peter Bárdy, šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný , riaditeľ ICJK Lukáš Diko , šéfredaktor Postoja Martin Hanus, šéfredaktor PRAVDA Ľuboš Kamenistý, šéf spravodajstva Rádia Expres Peter Palovič, šéfredaktorka Forbesu Lucia Okšová, šéfredaktorka ta3 Martina Balleková, šéfredaktorka Euractiv Slovensko Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka Korzára Katarína Gécziová, šéfredaktorka portálu O Médiách Miroslava Kernová, šéfredaktor Refreshera Filip Minich, šéfredaktor The Slovak Spectator Peter Dlhopolec, šéfredaktor Športu Igor Gressner, šéfredaktor Trendu Ronald Ižip, šéfredaktor Dobrých novín Marián Tabakovič, vedúci spravodajstva Dobré rádio Pavol Michalka, šéfredaktor Napunk Zoltán Szalay, šéfredaktor Týždňa Štefan Hríb , riaditeľ spravodajstva a programu TV JOJ Roland Kubina, šéfredaktor JOJ 24 Dárius Haraksin, za MY Regióny Radoslav Blažek, Attila Lovász z RTVS, šéfredaktor SITA Martin Dargaj , šéfredaktor spravodajstva a publicistiky Markíza Tibor Mattyašovský a šéfredaktor Vasárnap Gazdag József.