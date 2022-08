Ruskí vojaci už na juhu Ukrajiny nemôžu využívať železničné spojenie z Krymu do Chersonskej oblasti

Bol zničený ďalší ruskí konvoj

V Melitopoli pokračuje odpor

Rusi bránia ľuďom odísť

10-tisíc rubľov za deti v školách

10.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské sily už nie sú schopné používať železničnú trať spájajúcu Krym s juhoukrajinskou Chersonskou oblasťou, ktorú začali okupovať v prvých dňoch invázie na Ukrajinu. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na poradcu šéfa civilno-vojenskej administratívy Chersonskej oblasti Serhija Chlana „Toto je odbočka, ktorá išla cez Kalančak a Brylivku na železničnú stanicu Olešky a cez železničný most do samotného Chersonu,“ povedal s tým, že ďalšia trasa bola z Krymu do Melitopoľa.„Práve tam okupanti pristavili svoje vlaky a vyložili ich kúsok ďalej za Novooleksijivkou v okrese Heničesk. Včera tam bol zničený ďalší konvoj s technikou a muníciou,“ dodal. Aj televízia CNN v utorok informovala, že v oblasti Heničeska nastali výbuchy.Ukrajinské sily, bojové lietadlá, rakety a strely dlhého doletu, sa už viac ako mesiac sústreďujú na zasiahnutie ruských zásobovacích línií, veliteľských centier a zásob munície v Chersonskej oblasti. Ruské pozemné sily sú väčšinou pri presune výstroja a munície závislé od železničného spojenia.V neďalekom Melitopoli medzitým pokračuje odpor a útoky ukrajinskej armády. Legitímny starosta Ivan Fedorov , ktorý sa z bezpečnostných dôvodov nenachádza v meste, v ukrajinskej televízii uviedol, že noc z utorka na stredu „bola pre okupantov na území Melitopoľa treťou pekelnou nocou“.Povedal, že v utorok večer pri obci Kyrylivka, pobrežnej osade pri Azovskom mori, kde Rusi evakuovali svoju techniku, bolo počuť dva výbuchy.„Potom bolo niekoľko hodín možné pozorovať hustý dym,“ poznamenal.Fedorov tiež tvrdil, že „partizáni“ v utorok večer poškodili kanceláriu ruskej vládnej strany Jednotné Rusko, ktorú ruské sily zriadili v Melitopoli. Zopakoval tiež tvrdenia, že ruské sily bránia ľuďom odísť z Melitopoľa.„Ľudia hromadne opúšťajú okupované územia. Evakuácia je veľmi náročná. Okupanti dva dni nepúšťali autá.“Fedorov povedal, že Rusi nútia ľudí, aby posielali svoje deti do škôl podporovaných Ruskom.„Okupanti viacerými metódami nútia rodičov posielať deti do škôl učiť sa podľa ruských osnov. Okupanti vyhlásili, že od 1. septembra nepustia deti mimo okupované územie. Tí rodičia, ktorí privedú deti do školy, dostanú 10-tisíc rubľov ako finančnú pomoc od okupantov,“ povedal.