Zelenskyj o elektrárni: Rusko musí prevziať zodpovednosť za akt teroru

Rusko musí prevziať zodpovednosť za "akt teroru", vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po tom, ako sa Moskva a Kyjev navzájom obvinili z ostreľovania najväčšej jadrovej elektrárne v Európe.





Rusko už predtým obvinilo ukrajinské sily z útoku na Záporožskú atómovú elektráreň a Zelenského vládu z "jadrového terorizmu"."Dnes sa okupanti postarali o ďalšiu mimoriadne rizikovú situáciu pre celú Európu: zasiahli Záporožskú atómovú elektráreň až dvakrát. Akékoľvek bombardovanie tohto miesta je nehanebný zločin, akt teroru," uviedol Zelenskyj vo svojom video prejave."Rusko musí prevziať zodpovednosť za samotný fakt, že vytvára hrozbu pre atómovú elektráreň. A to nie je len ďalší argument v prospech uznania Ruska ako štátneho sponzora terorizmu. Je to tiež argument v prospech uplatňovania prísnych sankcií voči celému ruskému jadrovému priemyslu – počnúc [ruskou štátnou jadrovou spoločnosťou] Rosatomom, až po všetky súvisiace spoločnosti a jednotlivcov," vyhlásil ukrajinský prezident.Záporožská atómová elektráreň je so šiestimi blokmi a celkovým inštalovaným výkonom 6000 megawattov najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Rusi ju obsadili ešte začiatkom marca.Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi tento týždeň upozornil, že najväčšia atómová elektráreň na Ukrajine je "úplne bez kontroly". Zároveň vyzval Rusko a Ukrajinu, aby povolili odborníkom elektráreň prezrieť s cieľom stabilizovať situáciu a vyhnúť sa tak nukleárnej katastrofe.