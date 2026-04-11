|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 11.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Július
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. apríla 2026
Rusko a Ukrajina si vymenili 175 vojnových zajatcov, pred veľkonočným prímerím vyslali aj desiatky dronov
Zdieľať
11.4.2026 (SITA.sk) - Rusko a Ukrajina si v sobotu vymenili po 175 vojnových zajatcov, no zároveň na seba krátko pred plánovaným veľkonočným prímerím vyslali desiatky dronov. Dočasné zastavenie bojov má trvať 32 hodín počas pravoslávnej Veľkej noci.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Kyjev bude na prípadné porušenia reagovať „rovnakým spôsobom“. Výmenu zajatcov sprostredkovali Spojené arabské emiráty.
Len niekoľko hodín pred začiatkom prímeria Rusko podľa ukrajinských úradov zaútočilo viac ako 160 dronmi, pričom zahynuli štyria ľudia a desiatky utrpeli zranenia. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrila Odesa.
Ukrajinské drony naopak zasiahli ropný sklad v ruskom Krasnodarskom kraji a poškodili obytné budovy. Útoky si vyžiadali aj obete na územiach kontrolovaných Ruskom, čo podčiarkuje pokračujúcu intenzitu konfliktu aj tesne pred prímerím.
Kremeľ oznámil jednostranné prímerie od soboty popoludnia do nedele večera. Kyjev deklaroval pripravenosť ho dodržať, no medzi obyvateľmi aj predstaviteľmi panuje skepsa, keďže podobné dohody boli v minulosti opakovane porušované.
Podobné veľkonočné prímerie sa uskutočnilo aj minulý rok, pričom obe strany sa následne obvinili zo stoviek jeho porušení.
Mierové rokovania vedené Spojenými štátmi v posledných týždňoch stagnujú, čiastočne aj pre konflikt na Blízkom východe. Sporným bodom zostáva najmä otázka území - Ukrajina navrhuje zmrazenie frontovej línie, zatiaľ čo Rusko požaduje úplné ovládnutie Doneckej oblasti.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že prímerie nebolo vopred koordinované ani s Kyjevom, ani s Washingtonom. Po štyroch rokoch bojov sa frontová línia výrazne nemení, pričom obe strany zaznamenávajú len obmedzené územné zisky za vysokých strát. Konflikt si vyžiadal státisíce obetí a milióny ľudí museli opustiť svoje domovy.
Zdroj: SITA.sk - Rusko a Ukrajina si vymenili 175 vojnových zajatcov, pred veľkonočným prímerím vyslali aj desiatky dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
Najviac zasiahnutá bola Odesa
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Veľkonočné prímerie
nasledujúci článok >>
Brit zahynul pri nehode autobusu na Kanárskych ostrovoch, zranili sa desiatky ľudí
<< predchádzajúci článok
Výbuch v Banskej Štiavnici zranil muža, príčinu preverujú policajti aj experti – FOTO
