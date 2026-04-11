Sobota 11.4.2026
Meniny má Július
11. apríla 2026
Výbuch v Banskej Štiavnici zranil muža, príčinu preverujú policajti aj experti – FOTO
V skorých ranných hodinách v sobotu zasahovala polícia spolu so záchrannými zložkami na Obchodnej ulici v Banskej Štiavnici, kde došlo k výbuchu v kuchyni rodinného domu. Pri ...
11.4.2026 (SITA.sk) - V skorých ranných hodinách v sobotu zasahovala polícia spolu so záchrannými zložkami na Obchodnej ulici v Banskej Štiavnici, kde došlo k výbuchu v kuchyni rodinného domu. Pri udalosti utrpel zranenia muž, ktorého zdravotný stav si vyžiadal okamžitý prevoz do nemocnice.
Informovala o tom banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin požiarov, ktorý sa k zdroju výbuchu zatiaľ vyjadril len predbežne. Cudzie zavinenie na mieste vylúčiť nevedel.
Na mieste zasahoval aj pyrotechnik z Kriminalisticko-expertízneho ústavu v Slovenskej Ľupči, ako aj pracovníci chemického oddelenia. Všetky okolnosti a presná príčina výbuchu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch v Banskej Štiavnici zranil muža, príčinu preverujú policajti aj experti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
