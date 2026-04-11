 Sobota 11.4.2026
 Meniny má Július
 24hod.sk    Z domova

11. apríla 2026

Výbuch v Banskej Štiavnici zranil muža, príčinu preverujú policajti aj experti – FOTO


Tagy: banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Explózia policajná hovorkyňa Polícia Rodinný dom

V skorých ranných hodinách v sobotu zasahovala polícia spolu so záchrannými zložkami na Obchodnej ulici v Banskej Štiavnici, kde došlo k výbuchu v kuchyni rodinného domu. Pri ...



vybuch policia e1775914032736 676x392 11.4.2026 (SITA.sk) - V skorých ranných hodinách v sobotu zasahovala polícia spolu so záchrannými zložkami na Obchodnej ulici v Banskej Štiavnici, kde došlo k výbuchu v kuchyni rodinného domu. Pri udalosti utrpel zranenia muž, ktorého zdravotný stav si vyžiadal okamžitý prevoz do nemocnice.


Informovala o tom banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin požiarov, ktorý sa k zdroju výbuchu zatiaľ vyjadril len predbežne. Cudzie zavinenie na mieste vylúčiť nevedel.

Na mieste zasahoval aj pyrotechnik z Kriminalisticko-expertízneho ústavu v Slovenskej Ľupči, ako aj pracovníci chemického oddelenia. Všetky okolnosti a presná príčina výbuchu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.


Zdroj: SITA.sk - Výbuch v Banskej Štiavnici zranil muža, príčinu preverujú policajti aj experti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

