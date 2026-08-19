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Streda 19.8.2026
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19. augusta 2026
Top foto dňa (19. august 2026): Budúca 24-hodinová lekáreň, Trumpov heliport, útok na Kyjev a robotické psy
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (19. august 2026): Budúca 24-hodinová lekáreň v Bratislave, Trumpov heliport, útok na Kyjev, západ slnka a pláž v Číne, stretnutie k cyklistickým pretekom L'Étape Slovakia by Tour de France a ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (19. august 2026): Budúca 24-hodinová lekáreň v Bratislave, Trumpov heliport, útok na Kyjev, západ slnka a pláž v Číne, stretnutie k cyklistickým pretekom L'Étape Slovakia by Tour de France a robotické psy.
[photo id="2479858" /]
Top foto dňa (19. august 2026): Budúca 24-hodinová lekáreň v Bratislave, Trumpov heliport, útok na Kyjev, západ slnka a pláž v Číne, stretnutie k cyklistickým pretekom L'Étape Slovakia by Tour de France a robotické psy.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (19. august 2026): Budúca 24-hodinová lekáreň, Trumpov heliport, útok na Kyjev a robotické psy © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2479858" /]
Top foto dňa (19. august 2026): Budúca 24-hodinová lekáreň v Bratislave, Trumpov heliport, útok na Kyjev, západ slnka a pláž v Číne, stretnutie k cyklistickým pretekom L'Étape Slovakia by Tour de France a robotické psy.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (19. august 2026): Budúca 24-hodinová lekáreň, Trumpov heliport, útok na Kyjev a robotické psy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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