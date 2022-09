Rusko ani po anexii nezastaví „špeciálnu vojenskú operáciu“ na Ukrajine, tvrdí Peskov a varuje USA

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina sa vyjadril, že Rusko po očakávanej anexii štyroch ukrajinských regiónov, ktoré má pod kontrolou, nezastaví svoju „špeciálnu vojenskú operáciu“. Dmitrij Peskov povedal, že Rusko bude musieť prinajmenšom „oslobodiť“ celú Doneckú oblasť, ktorej časť stále kontroluje ukrajinská armáda. Rusko zorganizovalo v štyroch ukrajinských regiónoch, ktoré kontroluje, referendá o osamostatnení sa a predpokladá sa, že Putin v najbližších dňoch ohlási ich anexiu.O vyhlásení amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, že Ukrajina má „absolútne právo“ vziať si naspäť teritóriá obsadené Ruskom bez ohľadu na referendá, hovorca Kremľa povedal, že ide o odzrkadlenie zvyšujúceho sa zapojenia USA do konfliktu na Ukrajine.„USA sa čoraz viac de facto zapája do tohto konfliktu, USA sa čoraz viac približujú k zapojeniu sa do tohto konfliktu, čo je potenciálne extrémne nebezpečné,“ vyhlásil Peskov.