Premiér Heger po Matovičovom prejave povedal, že odvolávanie ministra financií je v dnešnej situácii “mimo misu”. Osobne si myslí, že Matovič nebude odvolaný, súdi tak podľa odhadov médií. “Nemám iné informácie, ale sledujem správy,” povedal.

Igor Matovič skončil svoje vystúpenie po hodine a štvrť a spolu s premiérom odišiel z rokovacej sály. Strane SaS povedal, že by bol rád, keby sa vrátila do koalície. „My vás radi privítame.“

Igor Matovič hovorí v parlamente už hodinu. Venoval sa aj prezidentke Zuzane Čaputovej. Vravel, že musel v posledných prezidentských voľbách voliť ju ako menšie zlo. Po necelej hodine sa dostal k obvineniu číslo 22.

Snažil sa vysvetliť aj svoje vyjadrenie, že je Židom 21. storočia, „novodobým progresívnym fašizmom voči kresťanom“.

Igor Matovič sa v rozprave k svojmu odvolávaniu venuje aj médiám, ktoré podľa neho proti nemu vedú dvaapolročnú vojnu. Niektoré podľa neho robia „do neba vyzdvihovanie odborníkov z SaS“. Spomína odkaz Jána Kuciaka, ale aj Denník N.

Igor Matovič vyčíta SaS, že blokuje novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti kvôli „daňovej brzdičke“. Postupne reaguje na obvinenia SaS a po 38 minútach prejavu už je pri čísle 11. Koľko obvinení našiel, zatiaľ nie je jasné.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) čelí pokusu o odvolanie z funkcie. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu popoludní odštartovali rokovanie mimoriadnej schôdze venovanej návrhu na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu financií.



Plénum parlamentu sa v úvode schôdze dohodlo, že bude rokovať v stredu do 19.00 h a ak by sa tento bod dovtedy neprerokoval, poslanci budú v mimoriadnej schôdzi pokračovať vo štvrtok (29. 9.) od 9.00 h. Ak by poslanci návrh na vyslovenie nedôvery Matovičovi prerokovali do štvrtka 11.00 h, hlasovalo by sa vtedy. Ak to nestihnú, hlasovať o tom budú následne o 17.00 h.



Mimoriadnu schôdzu iniciovala SaS, pričom návrh na vyslovenie nedôvery podpísalo 32 poslancov. Okrem SaS ho podporili nezaradení Miroslav Kollár a Tomáš Valášek i deväť poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD.



"Svoje povinnosti Matovič neplní v záujme občanov. Spôsobom výkonu funkcie ministra financií porušuje ústavu a zákony a podkopáva vieru občianskej spoločnosti v čestný a zodpovedný výkon funkcie," argumentujú liberáli s tým, že svojimi nápadmi a návrhmi ruinuje verejné financie a svojím prístupom sťažuje činnosť vlády. SaS vylučuje osobné dôvody na Matovičovo odvolanie.



Predseda Smeru-SD Robert Fico v stredu na tlačovej konferencii uviedol, že ich poslanci zahlasujú za Matovičovo odvolanie. Poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom hnutí Republika rovnako avizovali, že budú hlasovať za návrh na odvolanie ministra financií z funkcie.



Nezaradený poslanec a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini vyhlásil, že je "psou povinnosťou" celej opozície hlasovať za odvolanie Matoviča. Odmieta teórie o tom, či jeho odvolávanie má vplyv na vytrvanie vládnej koalície.



Zemanová: Matovič je politik, ktorý si službu verejnosti zmýlil s hračkou

Poslanci za OĽANO odišli z rokovacej sály Národnej rady (NR) SR počas diskusie o návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Urobili tak po jeho viac ako hodinovom vystúpení, v ktorého závere vyzval SaS, aby urobila krok späť a ustúpila od osobnej nenávisti.Líder OĽANO vysvetlil, že o tomto kroku diskutovali na poslaneckom klube. Chce tak bývalým partnerom z koalície ukázať, v akej spoločnosti sa dobrovoľne ocitli. "Aby ste to osamote mohli precítiť spolu s vašimi novými partnermi v koalícii nenávisti, alebo ako by som to nazval," adresoval Matovič liberálom.Do rozpravy k návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie sa písomne prihlásili štyria poslanci. Odôvodnenie návrhu uviedla predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. Stanovisko vlády predniesol premiér Eduard Heger (OĽANO). Kabinet s návrhom na odvolanie nesúhlasí. O slovo požiadal aj Matovič.Písomne sa prihlásili Richard Sulík (SaS), Peter Pellegrini, Milan Mazurek a Matúš Šutaj Eštok (všetci traja nezaradení). Sulík je prihlásený za poslanecký klub.Rečníci za poslanecký klub môžu podľa rokovacieho poriadku hovoriť 30 minút. Zvyšní písomne prihlásení môžu rečniť najviac 20 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, pričom jedna môže trvať najviac dve minúty.Kedykoľvek môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda Národnej rady (NR) SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút. "V prípade prerokovania návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády dĺžka rečníckeho času tohto člena vlády nie je obmedzená," píše sa v rokovacom poriadku NR SR.Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.

Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič (OĽANO) je politik, ktorý si službu verejnosti zmýlil s hračkou. Vyhlásila to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v úvode diskusie o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi počas mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Za dôvod na jeho odvolanie označila napríklad spreneverenie sa verejnej funkcii a sľubu člena vlády či prístup k verejným financiám.



"Z víťaza volieb sa stal člen vlády s najnižšou dôverou verejnosti," podotkla Zemanová s tým, že si povinnosti neplní v záujme občanov, porušuje ústavu a zákony. Jeho spôsob vykonávania vládnej moci podľa slov Zemanovej škodí demokratickému právnemu štátu a občianskej spoločnosti. "Nerešpektuje zákonné postupy, obchádza legislatívny proces. Sám to uznáva a dokonca sa na tom zabáva," povedala.



Šéfka klubu Matovičovi vyčíta i to, že výkon funkcie poníma ako priestor na násilné presadzovanie svojich často neodborných myšlienok, boja o moc a realizáciu súkromných vojen. Spomenula napríklad očkovaciu lotériu a jej dosah na verejné financie. Pripomenula i spôsob presadenia tzv. prorodinného balíčka. Zemanová tvrdí, že nerešpektoval zákonné a ústavné limity, porušil princíp pluralizmu a otvorenej diskusie a doteraz neuviedol, z akých zdrojov mali byť navrhované trvalé opatrenia kryté.



Zopakovala, že Matovič často ignoroval predstaviteľov samospráv a dlhodobo si privlastňoval právo zasahovať aj do iných rezortov. Za rukojemníkov si podľa jej slov vzal učiteľov, zdravotníkov i ťažko zdravotne postihnutých a seniorov. "Nejde o ojedinelé zlyhanie, ale vnútornú charakteristiku jeho prístupu k verejnej moci a nezvládnutiu funkcie," dodala s tým, že dôvody na vyslovenie nedôvery Matovičovi sú ústavné, zákonné, politické, morálne a etické.



Poslanci Smeru-SD budú hlasovať za vyslovenie nedôvery voči I. Matovičovi



Všetkých 27 poslancov Národnej rady (NR) SR za Smer-SD bude hlasovať za návrh na odvolanie lídra OĽANO Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Budú taktiež prítomní na schôdzi. Šéf strany Robert Fico vyzval poslancov Smeru-SD, aby sa príliš nezapájali do diskusie. Schôdza bude podľa neho súbojom medzi SaS a OĽANO. Fico sa domnieva, že schôdza bude "cirkusom". Dodal, že s Matovičom sa nedá rokovať.



Šéf Smeru-SD zároveň kritizoval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) za to, že na Slovensku hovorí, aká je pomoc bezprecedentná a všetko funguje, pričom pre stredajšie vydanie novín Financial Times uviedol, že slovenskej ekonomike hrozí kolaps v dôsledku prudko rastúcich cien elektriny. Ficova strana zároveň plánuje podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu v súvislosti s výpoveďami kajúcnikov, chcú tiež hovoriť aj o údajne neakceptovateľnej situácii na Úrade špeciálnej prokuratúry.