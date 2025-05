Blaha: Ak by Fico nezahlasoval v Bruseli za protiruské sankcie, ničomu by to nepomohlo – VIDEO

Nechcú ubližovať nášmu hospodárstvu

Nálepka komunista mu neprekáža

10.5.2025 (SITA.sk) - Ak by predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) nezahlasoval v Bruseli za protiruské sankcie , ničomu by to nepomohlo, pretože ostatné štáty Európskej únie by ich aj tak uplatňovali. Uviedol to europoslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha v rozhovore pre agentúru SITA.Reagoval tým na otázku o dvojtvárnosti premiéra, ktorý doma svojim voličom rozpráva o tom, že je proti sankciám voči Rusku, no v Bruseli za ne pri hlasovaní zdvihol ruku."Nič by to nepomohlo, lebo zvyšné krajiny EÚ by aj tak sankcie uplatňovali cez rozšírenú spoluprácu. Čo by sa tým vyriešilo? My jediní by sme neboli v tomto balíku," povedal Blaha.Filozofia ich strany podľa neho je, že nechcú ubližovať nášmu hospodárstvu. "Akonáhle sankcie ubližujú nášmu hospodárstvu, vtedy by sme boli proti. Na konci dňa, keďže to nemá zmysel, lebo by sme to nedokázali aj tak zastaviť, tak sa snažíme skôr presviedčať kolegov. Toto je tá reálna politika," dodal. Sankcie proti Rusku podľa neho neubližujú Rusku, ale najmä Západu, ktorý ide dole ekonomicky.Na otázku, či je komunista, Blaha odpovedal, že je veľmi silný ľavičiar. "Tieto nálepky dnes už tak celkom neplatia, ale to, že aj v tej marxistickej ideológii alebo filozofii a v tých komunistických ideáloch nachádzam mnohé pozitívne, to je pravda. Samozrejme, asi by som sa najviac špecifikoval ako ľavé krídlo sociálnej demokracie alebo sociálneho socialistického hnutia," povedal europoslanec za Smer-SD.Ako ďalej dodal, nálepka komunista mu neprekáža, pokiaľ ju niekto nepoužíva pejoratívne. "Slovom komunista môžete označovať stalinistov, ktorí robili zle veci v 50. rokoch, to, samozrejme, odmietam. Ale zároveň to môže byť ideálom krásnej, beztriednej spoločnosti, kde nebude chudobných ľudí, kde nebude vojen, kde nebude toľko nerovnosti, a to naozaj chcem," vyjadril sa Blaha, ktorý býva často označovaný za kontroverzného politika.Na otázku, či má rád Rusko, odpovedal, že má aj rád aj Nemecko, aj Ameriku, aj Kanadu. "Keď sa bavíme politicky, tam už sa nedá povedať, že či máte niekoho radi, tam už je skôr otázka, že či si myslíte, že má v tomto pravdu, alebo či je koná spravodlivo. Ja som kontroverzný vraj preto, lebo v tomto konkrétnom spore, ktorý sa odohráva na Ukrajine, kde teraz nemáte právo povedať iný názor ako ten, že Rusko je to najhoršie monštrum, tak ja hovorím, že chybou Západu bolo, že sa rozťahoval k ruským hraniciam a Rusko reagovalo," komentoval Blaha vojnu na Ukrajine