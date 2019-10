Tusk: Demokracia v Poľsku je pevná

Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 13. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk v nedeľu vyhlásil, že bez ohľadu na politické napätia v jeho rodnom Poľsku je demokracia v tejto krajine "veľmi pevná a ustálená".Bývalý poľský premiér Tusk (62) sa takto vyjadril, keď hodil hlas do urny v parlamentných voľbách vo svojom domovskom meste Sopot na severe Poľska.Favoritom nedeľných volieb je vládna populistická strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá si popularitu zvýšila konzervatívnou politikou a štedrými výdavkami na sociálne veci. PiS sa však dostala do sporu s Európskou úniou v otázkach právneho štátu a strana sa tiež snažila zdiskreditovať svojich odporcov, vrátane opozičnému zoskupenia Občianska koalícia (KO), ktoré je zástancom EÚ a s ktorým je Tusk spriaznený.Podľa Tuska "je dôležité, aby sa víťaz nepokúšal svojich odporcov zničiť, ale aby pochopil, že po dosiahnutí víťazstva musia všetky politické sily žiť bok po boku".Tusk podľa svojich slov dúfa, že účasť voličov bude nad 50 percent.V súčasnosti vládnu obavy o demokraciu v Poľsku, preto sú nedeľné voľby vnímané ako jedny z najdôležitejších od pádu komunistického režimu pred 30 rokmi. Kritici sa obávajú, že obrat Poľska k neliberálnej politike môže byť nezvratný, ak PiS bude po voľbách znovu vládnuť ďalšie štyri roky.PiS dúfa, že vo voľbách získa väčšinu kresiel, ale ak bude potrebovať koaličných partnerov, môžu sa nimi stať dva malé politické subjekty - konzervatívna agrárna Poľská ľudová strana (PSL) a krajne pravicové zoskupenie Konfederácia, ktoré je otvorene antisemitské a homosexuálnych ľudí vykresľuje ako pedofilov.Vláda PiS v Poľsku po svojom nástupe v roku 2015 spustila rozsiahle reformy, ktoré sú podľa nej potrebné na boj proti korupcii, a tiež reorganizáciu súdnictva stále nezbaveného vplyvov z éry komunizmu, ako vláda tvrdí. Brusel však opakovane obvinil Varšavu, že v dôsledku jej krokov hrozí narušenie zásad právneho štátu, ku ktorým sa Poľsko prihlásilo vstupom do EÚ.