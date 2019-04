Rusko chce rokovať s USA a Čínou o zmluve o jadrových zbraniach

Na archívnej snímke Sergej Riabkov Foto: TASR Foto: TASR

Moskva 26. apríla (TASR) - Moskva víta výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa Rusko, Spojené štáty a Čína úplne vzdali jadrových zbraní. Podľa agentúry TASS toto stanovisko Moskvy tlmočil v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.Uviedol, žeRiabkov reagoval na správu americkej televízie CNN, ktorá v noci na piatok s odvolaním sa na zdroje v americkej vláde informovala, že Biely dom vedie intenzívne medzirezortné rokovania, aby následne Trumpovi predložil varianty novej zmluvy o znížení počtu jadrových zbraní s účasťou Ruska a Číny.uviedol zdroj pre CNN.Podľa neho ide o to, "Riabkov tiež uviedol, že Rusko "" USA, aby prijali spoločné vyhlásenie, ktoré by odsúdilo akékoľvek použitie jadrových zbraní.Komentár ruského diplomata prichádza len niekoľko mesiacov po tom, čo Spojené štáty odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ktorá je základným kameňom bezpečnosti po skončení studenej vojny. Rusko následne pozastavilo svoju účasť v INF, čo podľa dnešného vyjadrenia Riabkova neznamená, že by od INF odstúpilo.Riabkov podľa TASS vyhlásil, že USA sa pokúšajú podkopať všetky dohody v oblasti nešírenia zbraní alebo kontroly nad nimi.upozornil Riabkov. Zdôraznil, že "v podstate" neexistuje žiaden dokument týkajúci sa nešírenia zbraní alebo kontroly nad nimi, ktorý by sa Spojené štáty nepokúšali podkopať alebo od neho jednoducho neodstúpili.