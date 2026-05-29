|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vilma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. mája 2026
Mimoriadna parlamentná schôdza k odvolaniu ministra Tarabu je avizovaná na pondelok
Tagy: Mimoriadna schôdza parlamentu Minister životného prostredia SR Odvolanie ministra predseda PS Predseda SNS Premiér
Taraba podľa poslankyne PS koná v prospech developerov a podnikateľských skupín, nie v prospech občanov. Predseda parlamentu Richard ...
Zdieľať
29.5.2026 (SITA.sk) - Taraba podľa poslankyne PS koná v prospech developerov a podnikateľských skupín, nie v prospech občanov.
Predseda parlamentu Richard Raši zvolal na pondelok 1. júna mimoriadnu schôdzu parlamentu o návrhu pozičných poslancov na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nom. SNS). Informoval o tom odbor komunikácie Národnej rady SR.
Zámer odvolať Tarabu avizovalo opozičné Progresívne Slovensko. Dôvodom sú podľa hnutia pretrvávajúce koaličné spory aj kritika fungovania ministerstva životného prostredia. Predseda PS Michal Šimečka v tejto súvislosti v pondelok 25. mája uviedol, že situácia okolo ministra Tarabu je podľa neho ukážkou chaosu vo vládnej koalícii.
Poukázal pritom na vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka o možnom stiahnutí Tarabu z funkcie, následné rokovania koaličnej rady aj vyjadrenia premiéra Roberta Fica o riešení situácie v horizonte troch mesiacov.
„To čo má znamenať, že predseda vlády rešpektuje požiadavku SNS a vyrieši ju o tri mesiace? Aby sa situácia vyjasnila, budeme iniciovať mimoriadnu parlamentnú schôdzu na odvolávanie Tarabu. Máme toho plné zuby, tento chaos nesmie trvať mesiace,“ vyhlásil Šimečka.
Podľa neho sa koalícia namiesto riešenia problémov občanov venuje vnútorným sporom. „Preto im dáme príležitosť Tarabu odvolať, uvidíme, ako Danko stojí za svojimi slovami,“ dodal Šimečka.
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová označila Tarabu za „ministra výhovoriek a klamstiev“, ktorý podľa nej nevie prebrať zodpovednosť za problémy na rezorte. Kritizovala ho napríklad v súvislosti so zonáciami či projektom prečerpávacej elektrárne Málinec.
„Buď nevie, čo sa mu deje na rezorte, alebo sa vyhovára a hľadá vinníka všade inde, len nie v sebe. Nech je to akokoľvek, toto je na okamžité odstúpenie,“ uviedla v pondelok Stohlová.
Zároveň tvrdí, že minister podľa nej koná v prospech veľkých developerov a podnikateľských skupín, nie v prospech občanov. Kriticky sa vyjadrila aj k špekuláciám o možnom nástupcovi Tarabu vo funkcii ministra, ktorým by podľa medializovaných informácií mohol byť štátny tajomník Filip Kuffa.
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko už predtým avizoval zámer odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z funkcie. Zdôraznil pritom, že návrh na odvolanie nominanta SNS adresovaný predsedov vlády Robertovi Ficovi je definitívny.
Zdroj: SITA.sk - Mimoriadna parlamentná schôdza k odvolaniu ministra Tarabu je avizovaná na pondelok © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda parlamentu Richard Raši zvolal na pondelok 1. júna mimoriadnu schôdzu parlamentu o návrhu pozičných poslancov na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nom. SNS). Informoval o tom odbor komunikácie Národnej rady SR.
Zámer odvolať ministra Tarabu
Zámer odvolať Tarabu avizovalo opozičné Progresívne Slovensko. Dôvodom sú podľa hnutia pretrvávajúce koaličné spory aj kritika fungovania ministerstva životného prostredia. Predseda PS Michal Šimečka v tejto súvislosti v pondelok 25. mája uviedol, že situácia okolo ministra Tarabu je podľa neho ukážkou chaosu vo vládnej koalícii.
Poukázal pritom na vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka o možnom stiahnutí Tarabu z funkcie, následné rokovania koaličnej rady aj vyjadrenia premiéra Roberta Fica o riešení situácie v horizonte troch mesiacov.
„To čo má znamenať, že predseda vlády rešpektuje požiadavku SNS a vyrieši ju o tri mesiace? Aby sa situácia vyjasnila, budeme iniciovať mimoriadnu parlamentnú schôdzu na odvolávanie Tarabu. Máme toho plné zuby, tento chaos nesmie trvať mesiace,“ vyhlásil Šimečka.
Podľa neho sa koalícia namiesto riešenia problémov občanov venuje vnútorným sporom. „Preto im dáme príležitosť Tarabu odvolať, uvidíme, ako Danko stojí za svojimi slovami,“ dodal Šimečka.
Problémy na rezorte
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová označila Tarabu za „ministra výhovoriek a klamstiev“, ktorý podľa nej nevie prebrať zodpovednosť za problémy na rezorte. Kritizovala ho napríklad v súvislosti so zonáciami či projektom prečerpávacej elektrárne Málinec.
„Buď nevie, čo sa mu deje na rezorte, alebo sa vyhovára a hľadá vinníka všade inde, len nie v sebe. Nech je to akokoľvek, toto je na okamžité odstúpenie,“ uviedla v pondelok Stohlová.
Zároveň tvrdí, že minister podľa nej koná v prospech veľkých developerov a podnikateľských skupín, nie v prospech občanov. Kriticky sa vyjadrila aj k špekuláciám o možnom nástupcovi Tarabu vo funkcii ministra, ktorým by podľa medializovaných informácií mohol byť štátny tajomník Filip Kuffa.
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko už predtým avizoval zámer odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z funkcie. Zdôraznil pritom, že návrh na odvolanie nominanta SNS adresovaný predsedov vlády Robertovi Ficovi je definitívny.
Zdroj: SITA.sk - Mimoriadna parlamentná schôdza k odvolaniu ministra Tarabu je avizovaná na pondelok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mimoriadna schôdza parlamentu Minister životného prostredia SR Odvolanie ministra predseda PS Predseda SNS Premiér
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump by sa mohol objaviť na novej 250-dolárovej bankovke
Trump by sa mohol objaviť na novej 250-dolárovej bankovke
<< predchádzajúci článok
Rusko dronovým útokom na bytovku v Rumunsku prekročilo ďalšiu hranicu, vyhlásila von der Leyenová
Rusko dronovým útokom na bytovku v Rumunsku prekročilo ďalšiu hranicu, vyhlásila von der Leyenová