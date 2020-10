Rusko hlási najvyšší denný prírastok obetí koronavírusu, nosenie rúšok dostali občania príkazom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ruské úrady v utorok rozhodli o celoštátnej povinnosti nosiť rúška, keďže koronavírus sa opäť rýchlo šíri. Zdravotnícke úrady v utorok oznámili, že zaregistrovali 16 550 nových prípadov infekcie a 320 úmrtí. Bol to najvyšší denný počet obetí na životoch od vypuknutia pandémie.Ruský úrad verejného zdravotníctva Rospotrebnadzor prikázal nosenie rúšok na preplnených verejných miestach, vo verejnej doprave, v taxíkoch, na parkoviskách a vo výťahoch. Príkaz nadobúda účinnosť v stredu. Rospotrebnadzor zároveň odporučil regionálnym úradom, aby od 23:00 do 6:00 zakázali zábavné podujatia a prevádzku reštaurácií a barov.Rusko eviduje štvrtý najvyšší počet doteraz zistených prípadov koronavírusu, a to viac ako 1,5 milióna. Od začiatku pandémie v krajine na ochorenie COVID-19 zomrelo viac ako 26-tisíc ľudí.