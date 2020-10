Zvolenský Continental chcel zriadiť vlastné odberné miesto, cez víkend to však pre firmu nemá význam

Minimálne výpadky zamestnancov

Elektronický nábor zamestnancov

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia, s. r. o. (CASS) vo Zvolene plánovala zriadiť vlastné testovacie miesto pre svojich zamestnancov. Ako pre agentúru SITA uviedla personálna riaditeľka spoločnosti Kristína Kavická , zvolenská samospráva im bola veľmi nápomocná, ale ich snaha nakoniec skončila na tom, že vláda nariadila testovanie len počas víkendu.Alternatívu vlastného odberného miesta plánovali vo firme hlavne pre výrobných pracovníkov, aj keď si vedenie bolo vedomé toho, že by to bolo na náklady spoločnosti.„Chceli sme testovanie zabezpečiť v piatok, kedy je v práci najviac ľudí. Cez víkend by to u nás nemalo význam, lebo pracuje len minimum zamestnancov. Máme aj veľa ľudí z iných okresov ako je Krupina alebo Detva a tí by necestovali na testovanie,“ uviedla šéfka personalistiky s tým, že teraz sa budú spoliehať na to, aby sa samosprávam podarilo zriadiť bezpečné testovacie miesta.Pre ochorenie COVID-19 majú v CASS len minimálne výpadky zamestnancov, čo pre spoločnosť nie je také závažné. „Máme zavedených veľa opatrení a snažíme sa tiež o ich dodržiavanie. Príkladom idú aj manažéri, pričom napríklad rúška sú u nás samozrejmosť. Dodržiavame rozostupy, kde je to možné, aj pri stravovaní počas obedov máme plexisklami oddelené miesta tak, aby pracovníci obedovali najviac po dvoch,“ objasňuje hygienické opatrenia Kavická a dodáva, že veria tomu, že aj preto sa podarilo firmu uchrániť pred väčšou chorobnosťou.Vo zvolenskej firme pracuje aktuálne 1 100 zamestnancov, pričom z nich asi 200 pracuje z domu, keďže to ich charakter práce umožňuje.„V tomto období výroba beží naplno a snažíme sa organizovať aj nábor pracovníkov. Nábor robíme hlavne elektronickou formou, aby sme nikoho neohrozili,“ konštatuje personálna riaditeľka s tým, že aktuálne chcú prijať asi 30 zamestnancov na pozíciu operátor.Spoločnosť CASS so sídlom vo Zvolene je súčasťou koncernu Continental. Zameriava sa na výrobu vysoko výkonných brzdových strmeňov pre popredných automobilových výrobcov na celom svete. Závod vo Zvolene začal výrobu vo februári 2006.