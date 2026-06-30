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30. júna 2026

Tragické ráno v Bratislave, po zrážke s autobusom vo Vajnoroch zomrela chodkyňa – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda

K nehode došlo v ranných hodinách v blízkosti križovatky. V bratislavskej mestskej časti Vajnory v utorok ráno zrazil autobus chodkyňu. Ako informovala policajná hovorkyňa



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30.6.2026 (SITA.sk) - K nehode došlo v ranných hodinách v blízkosti križovatky.


V bratislavskej mestskej časti Vajnory v utorok ráno zrazil autobus chodkyňu. Ako informovala policajná hovorkyňa Silvia Šimková, nehoda sa stala na Roľníckej ulici, v blízkosti križovatky s Rybničnou.

„Privolaná rýchla zdravotná pomoc už chodkyni nedokázala pomôcť," uviedla hovorkyňa. Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.

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Zdroj: SITA.sk - Tragické ráno v Bratislave, po zrážke s autobusom vo Vajnoroch zomrela chodkyňa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda
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