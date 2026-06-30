|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Melánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. júna 2026
Tragické ráno v Bratislave, po zrážke s autobusom vo Vajnoroch zomrela chodkyňa – FOTO
K nehode došlo v ranných hodinách v blízkosti križovatky. V bratislavskej mestskej časti Vajnory v utorok ráno zrazil autobus chodkyňu. Ako informovala policajná hovorkyňa
Zdieľať
30.6.2026 (SITA.sk) - K nehode došlo v ranných hodinách v blízkosti križovatky.
V bratislavskej mestskej časti Vajnory v utorok ráno zrazil autobus chodkyňu. Ako informovala policajná hovorkyňa Silvia Šimková, nehoda sa stala na Roľníckej ulici, v blízkosti križovatky s Rybničnou.
„Privolaná rýchla zdravotná pomoc už chodkyni nedokázala pomôcť," uviedla hovorkyňa. Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Tragické ráno v Bratislave, po zrážke s autobusom vo Vajnoroch zomrela chodkyňa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V bratislavskej mestskej časti Vajnory v utorok ráno zrazil autobus chodkyňu. Ako informovala policajná hovorkyňa Silvia Šimková, nehoda sa stala na Roľníckej ulici, v blízkosti križovatky s Rybničnou.
„Privolaná rýchla zdravotná pomoc už chodkyni nedokázala pomôcť," uviedla hovorkyňa. Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Tragické ráno v Bratislave, po zrážke s autobusom vo Vajnoroch zomrela chodkyňa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tragická nehoda kamióna na D2: Vodič zraneniam podľahol, dopravu museli dočasne odkloniť – FOTO
Tragická nehoda kamióna na D2: Vodič zraneniam podľahol, dopravu museli dočasne odkloniť – FOTO
<< predchádzajúci článok
Rusko hlási zostrelenie 419 ukrajinských dronov počas jednej noci
Rusko hlási zostrelenie 419 ukrajinských dronov počas jednej noci