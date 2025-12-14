Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

14. decembra 2025

Šimečka sa chce opýtať amerického veľvyslanca, či budú oficiálne podporovať Smer


Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa chce opýtať amerického veľvyslanca na Slovensku, či bude ...



Zdieľať
678648169c5b1634671994 676x451 14.12.2025 (SITA.sk) - Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa chce opýtať amerického veľvyslanca na Slovensku, či bude oficiálnou politikou Spojených štátov amerických podpora strany Smer-SD vo volebnej kampani. Povedal to v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 s poukazom na novú americkú národnú bezpečnostnú stratégiu.

Podpora USA


Z nej podľa Šimečku vyplýva, že americká administratíva chce podporovať hnutia a politické strany blízke prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho hnutiu MAGA (Make America great again).

„To znamená krajne pravicové strany. To znamená Fidesz v Maďarsku, AfD v Nemecku a na Slovensku to zrejme znamená Smer, prípadne Republika,“ skonštatoval Šimečka.

Vnútorné záležitosti Európy


Celkovo sa podľa lídra najsilnejšieho opozičného subjektu USA v novom dokumente neprijateľným spôsobom miešajú do vnútorných záležitostí Európy.

„Čo nám čo má americká administratíva a Donald Trump hovoriť, aké my máme mať európske zákony, akú my máme mať politiku dovnútra,“ pýta sa Šimečka. Doplnil, že Európa tiež nehovorí, či má mať Texas taký, alebo taký zákon.

Problém je migrácia


Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v tejto súvislosti povedal, že USA investujú miliardy každý rok do ochrany Európy, a tak majú pocit, že sa môžu vyjadriť k jej fungovaniu.

„Migrácia je zásadný problém, všetky zelené aktivity sú takisto zásadný problém,“ uviedol minister s tým, že Spojené štáty Európu nehodili cez palubu, ale požadujú, aby sa začala správať racionálne.


Zdroj: SITA.sk - Šimečka sa chce opýtať amerického veľvyslanca, či budú oficiálne podporovať Smer © SITA Všetky práva vyhradené.

