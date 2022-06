Rusko musí prevziať podľa Britov zodpovednosť za falošný súdny proces, v ktorom odsúdili na smrť troch ľudí

Ilegálny súd falošnej vlády

Poprava zastrelením

10.6.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko musí prevziať zodpovednosť za „falošný súdny proces“, v rámci ktorého promoskovskí rebeli na východnej Ukrajine odsúdili na smrť dvoch Britov a Maročana za to, že bojovali na strane Ukrajiny. Konštatuje to britská vláda.Dvadsaťosemročného Aidena Aslina, 48-ročného Shauna Pinnera a Maročana Saauduna Brahima usvedčil súd Ruskom podporovaných separatistov v samozvanej Doneckej ľudovej republike, ktorá nie je medzinárodne uznaná. Briti boli členmi ukrajinskej jednotky a zadržali ich v Mariupoli.Minister Robin Walker proces označil za „ilegálny súd falošnej vlády“, no Spojené kráľovstvo podľa neho využije „všetky diplomatické cesty v prospech tvrdenia, že títo muži sú vojnoví zajatci a na základe toho by sa s nimi malo zaobchádzať“. Rusko podľa neho musí „prevziať zodpovednosť, svoje zodpovednosti na základe Ženevských konvencií, za zaobchádzanie s vojnovými zajatcami“.Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová by mala v piatok o prípade hovoriť s ukrajinským kolegom Dmytrom Kulebom . Británia pritom neoznámila žiadne plány zhovárať sa s ruskými predstaviteľmi.Súd mužov uznal za vinných za konanie smerujúce k násilnému zvrhnutiu moci, čo je v neuznanej republike skutok trestaný smrťou. Odsúdili ich pritom aj za žoldnierske aktivity a terorizmus. Podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti ich čaká poprava zastrelením. Majú mesiac na odvolanie.