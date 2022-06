Smer začína zbierať podpisy, referendom o predčasných voľbách chce docieliť pád Hegerovej vlády (video)

Nález ÚS je prelomový

10.6.2022 - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) oficiálne spustila petičnú akciu na zber podpisov pod referendum, počas ktorej chce vyzbierať potrebných 350-tisíc podpisov.Následne chce strana poýiadať prezidentku Zuzanu Čaputovú o vyhlásenie referenda, ktorého cieľom by bol pád súčasnej vlády a viedla by aj k zmene ústavy SR. Predseda strany Smeru-SD Robert Fico to oznámil na piatkovej tlačovej konferencii.Fico pripomenul, že strana už raz vyzbierala dosť podpisov na konanie referenda, prezidentka Čaputová ale nechala referendové otázky preveriť Ústavným súdom SR . Ten skonštatoval, že referendová otázka nezodpovedala náležitostiam Ústavy SR.„Tento nález ústavného súdu je prelomový, pretože stanovuje pravidlá o konaní predčasných parlamentných volieb, ktoré doteraz neboli presne nastavené. Vládna koalícia zneužíva tento nález, pretože dlhodobo odmieta pristúpiť k novelizácii Ústavy SR,“ povedal Fico.Predseda Smeru-SD povedal, že sa spolu so stranou Hlas – sociálna demokracia , Slovenskou národnou stranou a hnutím Republika rozhodli pripraviť spoločný petičný hárok.Fico doplnil, že zber podpisov sa bude uskutočňovať po mestách a dedinách formou podpisových zberových miest, keďže pandemické opatrenia už prakticky neexistujú.„Vymyslíme mechanizmus, ktorý nám čo najrýchlejšie zabezpečí vyzbieranie 350-tisíc podpisov,“ povedal. Dodal, že ak sa podpisy podarí vyzbierať do konca júla či do 15. augusta, tak by sa referendum mohlo konať 29. októbra, keď sa konajú aj regionálne aj komunálne voľby.Hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková poznamenala, že referendum je jediný spôsob, ktorý ľuďom na Slovensku ostal, aby vyslovili zásadným spôsobom nespokojnosť so súčasnou vládou a požiadali ju, aby odišla.Podľa nej referendum má napraviť aj zlyhanie Matoviča a Richarda Sulíka (SaS), ktorý podľa Hlasu-SD verejne sľúbili zmeniť ústavu, aby bolo možné požiadať referendom o predčasné voľby. Hlas-SD verí, že referendum bude úspešné a strana spraví všetko pre to, aby sa uskutočnilo čo najskôr.Riaditeľka kancelárie predsedu strany SNS Zuzana Škopcová potvrdila, že sa strana pripája k referendu, ktoré v piatok oznámil Fico.„Mrzí nás, že Smer-SD neakceptoval všetky naše pripomienky k perfektnosti referendovej otázky. Napriek uvedenému urobíme všetko preto, aby sme spoločne získali 350-tisíc podpisov,“ uviedla.Zároveň zdôraznila, že istota úspechu referenda respektíve úspechu v komunálnych a parlamentných voľbách sa však musí dosiahnuť systémovou prácou.SNS mrzí aj rivalita strán Smer-SD a Hlas-SD, ktorá podľa nej oslabuje aj toto samotné referendum. Verí však, že sa aj na tomto referende líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini a šéf strany Hlas-SD Robert Fico poučia, že musia spolupracovať, pretože inak sa vláda nezmení.