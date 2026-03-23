23. marca 2026

Až 40 percent Slovákov nesiahlo za posledný rok ani po jednej knihe, podľa prieskumu najviac čítajú seniori a Generácia Z


gettyimages 2189586571 676x451 23.3.2026 (SITA.sk) - Až 40 percent ľudí na Slovensku neprečítalo za posledný rok ani jednu knihu. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Väčšina populácie síce po knihe aspoň raz ročne siahne, intenzívne čítanie však zostáva skôr výnimkou.

Kto číta najviac?


Najväčšia skupina opýtaných, 43 percent, prečítala za rok jednu až päť kníh. Len päť percent respondentov patrí medzi vášnivých čitateľov, ktorí prečítajú viac ako 20 kníh ročne. Celkovo šesť z desiatich Slovákov prečíta aspoň jednu knihu ročne, pričom najčastejšie ide o vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Až 80 percent z nich uviedlo, že za rok prečítali minimálne jednu knihu.

Výrazné rozdiely sa ukázali medzi pohlaviami. Aspoň jednu knihu za rok prečítalo 69 percent žien, pričom 14 percent z nich patrí medzi intenzívne čitateľky s viac ako 11 knihami ročne. U mužov je to len polovica, pričom medzi intenzívnych čitateľov patrí iba päť percent.

Rozdiely sa prejavili aj medzi generáciami. Najviac čítajú seniori, z ktorých 68 percent prečítalo aspoň jednu knihu ročne. Nasleduje generácia Z so 63 percentami a generácia X s 59 percentami. Najmenej čítajú mileniáli, medzi ktorými siahlo po knihe 54 percent respondentov.

Najčastejším spôsobom, ako sa ľudia ku knihám dostávajú, je ich kúpa. Takmer dve tretiny čitateľov si knihy kupujú a necelých 40 percent ich dostáva ako darček. Pätina populácie si knihy požičiava, či už od známych alebo z knižníc. Tie využívajú najmä aktívni čitatelia, častejšie ženy, starší ľudia a obyvatelia východného Slovenska.

Najobľúbenejšie žánre


Medzi najobľúbenejšie žánre patrí krimi a thriller, ktoré číta 34 percent respondentov. Nasleduje romantická literatúra s 30 percentami a historické romány s 29 percentami. Najväčšie rozdiely sú pri romantických knihách – číta ich 46 percent žien, no iba sedem percent mužov. Muži, naopak, preferujú odbornú literatúru, fantasy, sci-fi či literatúru faktu.

Takmer polovica ľudí nakupuje knihy v kamenných kníhkupectvách, 39 percent využíva e-shopy. Približne každý desiaty si knihy kupuje z druhej ruky, napríklad cez bazáre alebo online platformy. Štvrtina populácie knihy nekupuje, pričom väčšinu z nich tvoria nečitatelia.

Hlavným dôvodom, prečo ľudia nečítajú, je nezáujem. Až 44 percent nečitateľov uviedlo, že ich čítanie nebaví. Nedostatok času spomína 36 percent respondentov, pričom častejšie ide o mladých ľudí z generácie Z. Pätina ľudí uvádza, že informácie získava z iných zdrojov, a približne desatina ako dôvod uvádza zdravotné problémy.


Dáta zbierala agentúra online prostredníctvom Slovenského národného panela v období od 4. do 9. marca na reprezentatívnej vzorke 1 005 respondentov.




Zdroj: SITA.sk - Až 40 percent Slovákov nesiahlo za posledný rok ani po jednej knihe, podľa prieskumu najviac čítajú seniori a Generácia Z © SITA Všetky práva vyhradené.

