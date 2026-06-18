|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vratislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. júna 2026
Slovenská pošta má novinku a žltý lístok zažíva revolúciu, služba má zjednodušiť preberanie zásielok
Tagy: BalíkoBOX Doručovanie zásielok generálny riaditeľ Slovenskej pošty Minister dopravy Modernizácia
Testovacia prevádzka potvrdila záujem ľudí. Zákazníci Slovenskej pošty si od júna môžu nechať bezplatne presmerovať ...
Zdieľať
18.6.2026 (SITA.sk) - Testovacia prevádzka potvrdila záujem ľudí.
Zákazníci Slovenskej pošty si od júna môžu nechať bezplatne presmerovať uloženú doporučenú zásielku z poštovej pobočky do BalíkoBOXu. Nová služba má zjednodušiť preberanie zásielok v prípadoch, keď adresáta doručovateľ nezastihne na adrese.
Možnosť sa týka doporučených zásielok s výnimkou zásielok doručovaných do vlastných rúk a zásielok s doručenkou. „Naším cieľom je transformovať poštu tak, aby sa plne prispôsobila dynamickému životnému tempu ľudí, nie naopak. BalíkoBOXy doteraz slúžili najmä na posielanie a vyzdvihovanie balíkov, no po novom ich ľudia môžu využívať už aj na preberanie klasických doporučených listov, ktoré si od doručovateľa nemohli prevziať doma. Nepopulárny žltý lístok tak prestáva byť limitujúcou službou,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Zákazníci môžu o presmerovanie požiadať prostredníctvom mobilnej aplikácie, na webovej stránke pri sledovaní zásielky alebo cez zákaznícky servis. Žiadosť je potrebné podať najneskôr štyri dni pred uplynutím úložnej lehoty na pošte. Po doručení zásielky do BalíkoBOXu dostane adresát SMS správu alebo e-mail s PIN kódom. Zásielku si môže vyzdvihnúť kedykoľvek počas dvoch dní od jej uloženia do boxu.
Podľa Slovenskej pošty ide o ďalšie rozšírenie využitia siete samoobslužných boxov, ktoré doteraz slúžili najmä na podávanie a preberanie balíkov. Počas prvých dvoch týždňov testovacej prevádzky evidovala pošta v priemere 13 presmerovaných doporučených zásielok denne, pričom rekordom bolo 25 presmerovaní za jeden deň. Takmer polovica doterajších presmerovaní bola realizovaná v Bratislave.
BalíkoBOXy zároveň umožňujú aj podávanie doporučených zásielok. Zákazník môže zásielku pripraviť a uhradiť online, následne ju vložiť do BalíkoBOXu, poštovej schránky alebo odovzdať na pošte bez čakania pri priehradke. „Ľudia dnes očakávajú, že služby budú dostupné presne vtedy, keď ich potrebujú. Rozširovanie sietí BalíkoBOXov a zavádzanie nových možností ich využitia je preto prirodzeným krokom k modernejšej a dostupnejšej pošte,“ dodal minister dopravy Jozef Ráž.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta má novinku a žltý lístok zažíva revolúciu, služba má zjednodušiť preberanie zásielok © SITA Všetky práva vyhradené.
Zákazníci Slovenskej pošty si od júna môžu nechať bezplatne presmerovať uloženú doporučenú zásielku z poštovej pobočky do BalíkoBOXu. Nová služba má zjednodušiť preberanie zásielok v prípadoch, keď adresáta doručovateľ nezastihne na adrese.
Tri spôsoby presmerovania
Možnosť sa týka doporučených zásielok s výnimkou zásielok doručovaných do vlastných rúk a zásielok s doručenkou. „Naším cieľom je transformovať poštu tak, aby sa plne prispôsobila dynamickému životnému tempu ľudí, nie naopak. BalíkoBOXy doteraz slúžili najmä na posielanie a vyzdvihovanie balíkov, no po novom ich ľudia môžu využívať už aj na preberanie klasických doporučených listov, ktoré si od doručovateľa nemohli prevziať doma. Nepopulárny žltý lístok tak prestáva byť limitujúcou službou,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Zákazníci môžu o presmerovanie požiadať prostredníctvom mobilnej aplikácie, na webovej stránke pri sledovaní zásielky alebo cez zákaznícky servis. Žiadosť je potrebné podať najneskôr štyri dni pred uplynutím úložnej lehoty na pošte. Po doručení zásielky do BalíkoBOXu dostane adresát SMS správu alebo e-mail s PIN kódom. Zásielku si môže vyzdvihnúť kedykoľvek počas dvoch dní od jej uloženia do boxu.
Testovacia prevádzka potvrdila záujem
Podľa Slovenskej pošty ide o ďalšie rozšírenie využitia siete samoobslužných boxov, ktoré doteraz slúžili najmä na podávanie a preberanie balíkov. Počas prvých dvoch týždňov testovacej prevádzky evidovala pošta v priemere 13 presmerovaných doporučených zásielok denne, pričom rekordom bolo 25 presmerovaní za jeden deň. Takmer polovica doterajších presmerovaní bola realizovaná v Bratislave.
BalíkoBOXy zároveň umožňujú aj podávanie doporučených zásielok. Zákazník môže zásielku pripraviť a uhradiť online, následne ju vložiť do BalíkoBOXu, poštovej schránky alebo odovzdať na pošte bez čakania pri priehradke. „Ľudia dnes očakávajú, že služby budú dostupné presne vtedy, keď ich potrebujú. Rozširovanie sietí BalíkoBOXov a zavádzanie nových možností ich využitia je preto prirodzeným krokom k modernejšej a dostupnejšej pošte,“ dodal minister dopravy Jozef Ráž.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta má novinku a žltý lístok zažíva revolúciu, služba má zjednodušiť preberanie zásielok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: BalíkoBOX Doručovanie zásielok generálny riaditeľ Slovenskej pošty Minister dopravy Modernizácia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Takáč kritizoval správanie poslancov opozície počas mimoriadnej schôdze: Toto som v živote nezažil, je to extrém – VIDEO
Takáč kritizoval správanie poslancov opozície počas mimoriadnej schôdze: Toto som v živote nezažil, je to extrém – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Rusko odovzdalo Ukrajine telesné pozostatky 522 padlých vojakov
Rusko odovzdalo Ukrajine telesné pozostatky 522 padlých vojakov