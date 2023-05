Obvinenia voči Prigožinovi môžu nahrať úsiliu Kremľa o jeho verejné zdiskreditovanie

Uniknuté dokumenty

Strategická poloha

16.5.2023 (SITA.sk) - Nedávne obvinenia voči mecenášovi žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenijovi Prigožinovi z toho, že nadviazal kontakt s ukrajinskou spravodajskou službou, by z dlhodobého hľadiska mohli nahrať úsiliu Kremľa o jeho verejné zdiskreditovanie. V najnovšej aktualizácii to uvádzajú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Americký denník Washington Post s odvolaním sa na uniknuté dokumenty uviedol, že Prigožin ponúkol Kyjevu, že prezradí polohu ruských síl výmenou za stiahnutie ukrajinských ozbrojených síl z Bachmutu, kde táto žoldnierska organizácia utrpela veľké straty.Denník taktiež napísal, že dvaja ukrajinskí predstavitelia potvrdili, že Prigožin niekoľkokrát hovoril s predstaviteľmi obranného spravodajstva, pričom údajne dal ponuku týkajúcu sa Bachmutu „viac ako raz“ a Kyjev to odmietol, pretože ukrajinskí predstavitelia Prigožinovi neveria a domnievajú sa, že nekonal čestne.ISW sa domnieva, že tieto odhalenia nepovedú k okamžitému odstráneniu Prigožina, keďže Wagnerova skupina drží strategickú polohu na frontovej línii v bachmutskom smere.„Kremeľ pravdepodobne podozrieva alebo vie o Prigožinovej komunikácii s ukrajinskou rozviedkou a pravdepodobne nebol zaslepený správou The Washington Post ani uniknutými dokumentmi amerických tajných služieb,“ uvádza sa v správe.