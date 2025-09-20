|
Sobota 20.9.2025
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
Denník - Správy
20. septembra 2025
Rusko podalo odvolanie na Medzinárodnom súdnom dvore v kauze zostrelenia lietadla MH17
Tagy: ICAO let MH17 zostrelenie lietadla
Rusko v piatok podalo na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) v Haagu odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré ho označilo za zodpovedné za zostrelenie malajzijského ...
20.9.2025 (SITA.sk) - Rusko v piatok podalo na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) v Haagu odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré ho označilo za zodpovedné za zostrelenie malajzijského lietadla MH17 nad Ukrajinou v roku 2014, pri ktorom zahynulo 298 ľudí. Informoval o tom súd.
Prípad predtým podali Austrália a Holandsko, krajiny s najväčším počtom obetí, ktoré žiadali, aby Rusko prevzalo zodpovednosť za incident a zaplatilo odškodné. Dňa 17. júla 2014 bolo lietadlo Malaysia Airlines Boeing 777 na trase z Amsterdamu do Kuala Lumpuru zostrelené ruskou raketou BUK nad Doneckou oblasťou na východe Ukrajiny, kde bojovali proruskí separatisti s ukrajinskými silami.
Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) v máji rozhodla, že prípad je „dobré podložený faktami aj právom“. Rusko však vo svojom podaní vo štvrtok tvrdilo, že agentúra „urobila chyby v skutkových aj právnych otázkach“ v súvislosti s Chicagskou dohodou z roku 1944 o medzinárodnom letectve.
„Dohoda sa nevzťahuje na situácie ozbrojeného konfliktu,“ uviedlo Rusko a dodalo, že vyšetrovatelia ignorovali „dôkazy predložené Ruskou federáciou“. V roku 2022 holandský súd odsúdil troch mužov na doživotie za zostrelenie lietadla, medzi nimi aj dvoch Rusov, no Moskva odmieta ich vydanie.
Zdroj: SITA.sk - Rusko podalo odvolanie na Medzinárodnom súdnom dvore v kauze zostrelenia lietadla MH17 © SITA Všetky práva vyhradené.
