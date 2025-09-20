|
20. septembra 2025
Ohlásenie generálneho štrajku Gröhlingom a Naďom bolo infantilné, tvrdí Karas
Generálny štrajk konsolidácia Minister obrany SR Opozícia podpredseda KDH Predseda demokratov predseda Hlasu predseda sas Šéf SIS Sobotné dialógy
Ohlásenie generálneho štrajku na 17. novembra zo strany lídra SaS Branislava Gröhling a predsedu
20.9.2025 (SITA.sk) - Ohlásenie generálneho štrajku na 17. novembra zo strany lídra SaS Branislava Gröhling a predsedu Demokratov Jaroslava Naď bolo podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa „infantilné a detinské“.
Ako povedal v sobotu v relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy, on sám je za generálny štrajk, ale nie takýmto spôsobom. „Je priestor na generálny štrajk, ale nie vykrikovať to z tribúny, musí to prejsť odbormi, ZMOS-om či vysokými školami, musí byť širšia spoločenská zhoda,“ uviedol.
Naposledy bol generálny štrajk na Slovensku v roku 1989. Podľa Karasa sme si zvykli v spoločnosti používať silné slová, keď nepoznáme ich obsah. Tak, ako bolo zo strany koalície absolútne neadekvátne použité slovo štátny prevrat, teraz je podľa neho neadekvátne ohlasovanie generálneho štrajku. Na ten dozrieva čas, ale nie je to rozhodnutie strán, ale „celospoločenské hnutie, ktoré sa musí pozdvihnúť tak, ako to bolo v roku 1989,“ dodal exminister spravodlivosti.
Podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka je absurdné porovnávať súčasnú situáciu na Slovensku s rokom 1989. Vyhlásil, že opozíciou sa nenechá vyrušiť pri svojej práci. Podľa neho neprotestovali policajti ani hasiči, ale odborári. Čo sa týka konsolidácie verejných financií, minister nepovedal, ako presne bude šetriť štát, keď chce na výdavkoch ministerstiev získať viac ako miliardu eur. Zdôraznil však, že šetriť budú aj rezorty vnútra a zdravotníctva, ktoré má Hlas.
Na konsolidácii sa tiež bude podieľať rezort obrany ministra Róberta Kaliňáka, s ktorým podľa jeho slov našli dohodu. Šutaj Eštok tiež tvrdil, že opozícia nepriniesla žiadne vlastné návrhy na konsolidačné opatrenia a zopakoval, že konsolidácia je nutná pre zlé hospodárenie predošlých vlád.
„Je lož, že tu nikto nič nepredniesol. KDH prednieslo písomne vlastné návrhy na konsolidáciu, vtedy ich pán minister Kamenický vysmial, teraz dve z týchto opatrení zaradil,“ reagoval Karas. Šutaja Eštoka kritizoval za to, že veľkú časť štátnych peňazí, ktoré mohol použiť v rámci svojho rezortu vnútra, prenechal svojim ministrom za Hlas Erikovi Tomášovi na 13. dôchodky a Denise Sakovej na energopomoc. „Policajný zbor je v rozklade, nedokáže vyšetrovať sofistikované kauzy,“ doplnil Karas.
Vláda si podľa podpredsedu KDH pri konsolidácii počína tak, že Slovensko dostáva do čiernej diery. Napriek trom konsolidačným balíkom sa dlh štátu neznižuje a nie je tu ani hospodársky rast.
„Naopak, podniky sa zatvárajú, rastú konkurzy a čo robí vláda? V treťom balíku zaťažuje opäť ľudí, podnikateľov, živnostníkov, zamestnávateľov, zamestnancov a tých, čo tvoria hodnoty. Štát pritom rozšafne rozhadzuje,“ poukázal. Podľa neho nie je možné riadiť štát tak, že niekomu rastie bohatstvo a ostatní chudobnejú.
Zároveň zdôraznil, že po pol roku od informovania o štátnom prevrate, ktorý sa nepotvrdil, by boli v normálnej krajine dávno vyvodené dôsledky. Šutaj Eštok na otázku, či by mal byť šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar odvolaný, odpovedal, že je to otázka na predsedu vlády, ktorý dáva návrh na vymenovanie šéfa SIS a pokiaľ vie, Gašpar má premiérovi dôveru. Zároveň si pochvaľoval spoluprácu s Pavlom Gašparom.
Zdroj: SITA.sk - Ohlásenie generálneho štrajku Gröhlingom a Naďom bolo infantilné, tvrdí Karas © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny štrajk
Konsolidačné opatrenia
Slovensko sa dostáva do čiernej diery
