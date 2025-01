Slováci v prieskume určili najväčšie prínosy Európskej únie. Ako by ste odpovedali vy?

Vnímanie EÚ na Slovensku

Ďalšie pozitíva členstva v EÚ

5.1.2025 (SITA.sk) - Najväčším prínosom Európskej únie (EÚ) je podľa občanov Slovenska predovšetkým cestovanie, sloboda pohybu a voľné hranice. Myslí si to 28 percent respondentov.Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre Zastúpenie Európskej komisie v SR na tému vnímania EÚ na Slovensku. Agentúra vykonávala prieskum od 6. do 13. novembra na vzorke 1 018 respondentov.Respondenti pritom mali možnosť viacerých odpovedí. Výsledky prieskumu prezentoval sociológ Martin Slosiarik na pôde Zastúpenia Európskej komisie v SR.Ako sociológ priblížil, v pozitívach EÚ nasledujú možnosť čerpať eurofondy a dotácie (18 %), možnosť študovať a podpora školstva (15 %), jednotná mena (13 %), práca a jednotný pracovný trh (9 %) a tiež ochrana hraníc a bezpečnosť (9 %).V menšej miere respondenti vnímajú ako pozitívny rozvoj infraštruktúry, čo považuje za pozitívum EÚ šesť percent opýtaných. Rovnako šesť percent vníma ako pozitívum jednotnosť, stabilitu a spoluprácu a tiež jednotný trh. Ak ide o ekonomiku, podnikanie, ekológiu či ochranu životného prostredia, to vnímajú ako pozitívum tri percentá z občanov Slovenska.K otázke, aké sú pozitíva EÚ, sa nevedelo vyjadriť alebo nemá EÚ za čo pochváliť 23 percent respondentov, a teda takmer štvrtina opýtaných.