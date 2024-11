Rusko podľa Zelenského naďalej útočí na Ukrajinu s dronmi, ktoré majú západné komponenty

3.11.2024 (SITA.sk) - Rusko stále používa do dronov a rakiet, ktorými útočí na Ukrajinu, komponenty z Číny, Európy aj Spojených štátov. Cez víkend na to upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , informuje portál Ukrajinská pravda.Zelenskyj vo svojom prejave povedal, že voči Ukrajine v októbri Rusko použilo viac ako 2 000 dronov Šáhid . Tento počet podľa neho znamená, že viac ako 170-tisíc komponentov malo byť zablokovaných a nedodaných do Ruska.„Mikročipy, mikrokontroléry, procesory a mnohé súčiastky, bez ktorých by tento teror jednoducho nebol možný. To všetko sa do Ruska dodáva zo zahraničia. Nanešťastie, pochádza to od spoločností z Číny, Európy a Ameriky - množstvo mikrosúčiastok, ktoré prispievajú k neustálemu teroru Ruska,“ vyjadril sa Zelenskyj. Ukrajinský prezident zdôraznil, že je potrebné viac zapracovať na kontrole exportu špecializovaných komponentov a zdrojov, aby Rusko v tejto súvislosti neobchádzalo sankcie. Tiež vyzval na prísnejšie sankcie voči Rusku