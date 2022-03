Rusko pokračuje v politike chaosu, Kremeľ poprel prelom v rokovaniach s Ukrajinou

Mal sa črtať kompromis

Garantovaná bezpečnosť Ukrajiny

30.3.2022 - Kremeľ tvrdí, že ostatné kolo ukrajinsko-ruských rokovaní neprinieslo žiadny prelom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu povedal, že to, že Ukrajina predložila svoje písomné návrhy, predstavuje „pozitívny faktor“, ale „nemôžeme povedať, že došlo k niečomu sľubnému alebo k nejakému prelomu“.Šéf ruskej delegácie Vladimir Medinskij pritom v utorok po rokovaniach povedal, že v rozhovoroch nastal pokrok a Moskva považuje najnovšie stretnutie za krok smerom ku kompromisu.Spomenutý Medinskij podľa Peskova oznámil výsledky rokovaní prezidentovi Vladimirovi Putinovi , podrobnosti však neuviedol.Ukrajinská delegácia predtým v utorok uviedla, že predložila možný rámec budúcej mierovej zmluvy založenej na právne záväzných bezpečnostných garanciách, ktoré by znamenali, že iné krajiny budú intervenovať, ak bude Ukrajina napadnutá.Ukrajina by podľa tohto návrhu mohla zostať neutrálna, no jej bezpečnosť by garantovala skupina tretích krajín vrátane USA, Veľkej Británie, Francúzska, Turecka, Číny a Poľska.Ukrajinci tiež uviedli, že by boli ochotní počas 15-ročného obdobia viesť rozhovory o budúcnosti polostrova Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko. Peskov na margo toho povedal, že nie je o čom diskutovať, pretože Krym je podľa ústavy súčasť Ruska